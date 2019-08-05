柯瑞+K湯+嘴綠勝率76.4%史上最高　勇士陣中有4名億元男

▲勇士3大主將柯瑞、湯普森和格林未來3年將繼續攜手奮戰。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士雖然失去2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)，但他們4日與防守悍將格林(Draymond Green)達成4年1億美金續約協議，3冠成員一哥柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)和「嘴綠」確定未來3年繼續並肩作戰。這3人在例行賽共拿下365勝113敗，7成64的勝率高居NBA史上第一(至少一起出賽400場)。

格林在2015年與勇士簽下的5年合約將在明年夏天到期，若他等到下季結束恢復自由身再與勇士重新簽約，最高可獲得一紙5年2.04億美金的超級頂薪。不過這位2017年年度最佳防守球員選擇在這個休賽季就提前續約，雙方談妥的價碼為4年1億美金，顯見續留灣區是他的優先選擇。

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聽到格林提前續約的消息，「浪花兄弟」都開心地在社群媒體上發文慶祝，如此一來，也可以確定金州這3大主力戰將未來3年將繼續攜手奮戰。這3位全明星過去5年替勇士奪得3冠，據美國「ESPN Stats & Info」的統計，他們在例行賽一起拿下365勝113敗，勝率高達7成64，是NBA史上例行賽勝率最高的3人組(至少一起出賽400場)。

目前聯盟最偉大的3人組合是馬刺的GDP連線，已退休的鄧肯(Tim Duncan)、帕克(Tony Parker)和吉諾比利(Manu Ginobili)自2002-03賽季開始搭檔，14年來5度打進總決賽，4次奪得總冠軍（2003年、2005年、2007年和2014年），其中例行賽拿下575勝、季後賽126勝，這兩項都是聯盟紀錄。

GDP合作的場次遠超過勇士3星，他們在例行賽仍取得575勝203敗，勝率高達7成39的驚人成績。

勇士今夏為新援羅素(D'Angelo Russell)開出4年1.17億美金，再以5年1.9億美金留下湯普森，如今又和格林達成4年1億美金續約協議，加上一哥柯瑞2017年簽下的5年2.01億美金合約，陣中有多達4名「億元男」。

據美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)的統計，這4人2020-21賽季的薪資總額達到1.29億美金，2021-22賽季更來到1.38億美金，恐成為他們未來補強的阻礙。