泰北高中羽球隊成立選進9男3女　目標先參賽明年全中運

▲泰北高中羽球隊成立 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

創校103年的台北泰北高中，致力於田徑、橄欖球等體育發展，今年更與合作金庫攜手合作，網羅小學畢業的羽球好手，於108學年度正式成立羽球校隊，校隊成員共有9男3女，由我國女雙好手劉淑芝擔任其中一位教練。劉淑芝表示，「目標先放在可以參賽明年的全中運。」

泰北高中今年與長期支持國內羽球發展，更為台灣培養出世界球后戴資穎與男單世界第二的周天成等好手的合作金庫攜手，在108學年度正式成立羽球校隊，泰北高中校長陳建佑表示，希望全方位培養選手們對於知識的學習、能力的加強與態度的提升，能為國家培育優秀的運動選手，未來能為國爭光。

請繼續往下閱讀...

而泰北高中羽球隊教練之一的劉淑芝，過去曾在台北少年觀護所擔任羽球教練，談起自己在少觀所的經驗，認為更能夠幫助現在的小球員們，「對我接觸選手的幫助更大，覺得要更重視內心層面，小朋友們瞭不瞭解自己，像是戴資穎、周天成都是內心很強大的選手，這是台灣選手普遍比較弱的地方。」

劉淑芝也說，「台灣選手在心理層面比較弱，抗壓性比較不夠，因此自己有相關經驗相信可以幫助選手們。」而第一屆的校隊共有9男3女，「雖然女生比較少，主要是因為應屆打球的女生比較少，加上家長會比較不願意讓女生繼續練習，但是我們訓練是男女並重、單雙打都會培養，要求會更精緻。」

至於泰北羽球隊的首要目標，劉淑芝提到，「就是先拚明年全中運的參賽，因為如果要參加全中運，我們必須要先打進北市教育盃的前3名，目前看起來難度應該不會太高。」成立國中校隊就是希望可以銜接高中，做6年一貫的整合，球員多來是雙連國小、長春國小，甚至有中壢中原國小畢業的球員加入。