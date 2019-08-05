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奧運男排資格賽9日全球開打　世界前24強搶6席

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▲▼ 拿坡里世大運，中華男排vs捷克 。（圖／大專體總提供）

▲中華男排世界排名大躍進，力拼東奧門票。（圖／大專體總提供）

記者賴禹蓉／綜合報導

東京奧運男排洲際資格賽8月9日開打一路進行到8月11日，和先前結束的女排資格賽賽制相同，除東道主日本外，世界排名前24名的隊伍將以小組資格賽方式，分成6組爭取奧運門票，每組首名將直接獲得奧運入場劵。

2020東京奧運的資格賽分為兩輪，第一輪比賽（Intercontinental Olympic Qualification Tournaments,IOQT）參賽隊伍包含目前世界排名前24名的國家隊，以S形分組方式分成6組，每組4隊進行組內單循環賽，分組冠軍將直接取得東奧資格。

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▲▼2018雅加達亞運,亞運男排,中華對韓國,劉鴻杰（圖／記者季相儒攝）

中華男排在去年雅加達亞運獲銅牌。 （圖／記者季相儒攝）

分組名單：
A組：巴西、埃及、保加利亞、波多黎各
B組：美國、比利時、荷蘭、韓國
C組：義大利、塞爾維亞、澳洲、喀麥隆
D組：波蘭、法國、斯洛維尼亞、突尼西亞
E組：俄羅斯、伊朗、古巴、墨西哥
F組：加拿大、阿根廷、芬蘭、中國

在IOQT未獲取參賽資格的隊伍，將由區域資格賽（Continental Olympic Qualification Tournaments,COQT）選出。五場區域賽分別是：亞洲、非洲、歐洲、南美洲以及中北美洲，五大洲各自擁有一個的奧運參賽名額，將於2020年1月起由各大洲自行舉辦的資格賽產生，全部男女排各12支取得參賽資格隊伍將於2020年7／14到8／8於日本東京爭奪奧運最高榮譽。

目前男子排球世界排名首位是巴西，而亞洲各國中，伊朗的排名最高排第10名，澳洲13、日本14、中國19、韓國22，再來就是台灣的33名。由於中華男排排名並未進入世界前24，所以沒有參加洲際資格賽，不過若是亞洲地區其他國家先透過洲際資格賽取得奧運門票，中華男排有更大的機率在亞洲資格賽取得東京奧運。

▲▼ 亞俱男排,中華vs伊朗 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲中華男排（攔網）vs伊朗 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 東京奧運排球資格賽
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