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某總管看好林書豪成頂替傷兵首選　下季可能的5個選項包括回勇士

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▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

最近2支歐洲聯賽強權莫斯科中央陸軍與以色列勁旅馬卡比紛紛向林書豪提出邀約，不過這位台裔控衛仍在等待續留NBA的機會。聯盟某位東區總管近日接受《The Athletic》訪問時表示，若是有球隊的後場出現傷兵，「豪小子」將成為頂替的第一人選，順位還排在勇士3冠替補功臣李文斯頓(Shaun Livingston)前面。

「林來瘋」過後7年，當初大蘋果的「寵兒」林書豪與昔日的尼克隊友安東尼(Carmelo Anthony)、史密斯(J.R. Smith)都陷入不確定能否繼續NBA生涯的窘境。「豪小子」贏得了個人首冠，卻不是以自己希望的方式得到；「甜瓜」上季僅打了10場就遭火箭總管莫雷(Daryl Morey)無情拋棄；「神經刀」今夏雖獲得與東區強權公鹿面談的機會，但密爾瓦基最終選擇了他的前隊友、老射手柯佛(Kyle Korver)。

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《The Athletic》最近詢問了一位東區總管，安東尼和林書豪哪一位下季有較大的機會留在NBA？這位總管回答，「這要看詹姆斯(LeBron James)的球隊還有沒有剩下的空位。」這是指「甜瓜」或許可以憑藉他和湖人一哥的老交情，在洛城爭取到一個位置。

▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪。（圖／記者李毓康攝）

這位東區總管也提到，「若是有球隊的控衛受傷了，林書豪比李文斯頓更有可能成為頂替人選，儘管他的勝利貢獻值僅排在聯盟第289名，在防守端也顯得有些掙扎。」

《Hoopshype》專欄作家烏爾比納(Frank Urbina)則撰文分析林書豪可能的5個落腳處，包括回鍋老東家黃蜂、返回發跡地勇士，另外熱火、快艇或許也可以考慮網羅他；若無法等到NBA合約，轉戰海外聯賽也將是選項之一。

烏爾比納指出，今夏告別前一哥華克(Kemba Walker)進入重建的黃蜂，雖然從綠衫軍挖來25歲控衛羅齊爾(Terry Rozier)，試圖保持競爭力，但目前名單上還欠缺一位能繳出穩定表現的替補控衛，曾在2015-16賽季效力夏洛特的林書豪會是個不錯的人選，他該季從板凳出發，繳出場均11.7分、3助攻，在年度最佳第六人票選中名列第7。

面臨5星陣容解體的勇士，這個休賽季簽下前籃網一哥、潛力控衛羅素(D’Angelo Russell)，由於後場神射湯普森(Klay Thompson)撕裂左膝前十字韌帶的關係，羅素新賽季將頂替「浪花弟」與一哥柯瑞(Stephen Curry)搭檔，加上資深後場替補李文斯頓(Shaun Livingston)已不在陣中，灣區大軍可能還需要一位能帶動第二陣容攻勢的控衛，「豪小子」或許有機會重返灣區。

▲林書豪返台出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林書豪。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： NBA林書豪豪小子
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