中華女排奧運之路　先亞錦前8再拚亞洲資格賽第一

▲中華女排 （攔網）。（圖／取自亞排聯官網）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

2019亞洲女子排球錦標賽將於8月17到25日在韓國首爾舉行，由亞洲排球聯合會（AVC）與韓國排球協會（KVA）共同舉辦，是兩年一度的國際賽事。本次比賽前八名的隊伍，同時也將獲得2020年一月女子排球奧運會亞洲區資格賽的參賽資格。

本次賽會共有13支隊伍出賽，預賽分為4組，名單如下：

Ａ組：韓國、伊朗、香港

Ｂ組：日本（地主資格）、哈薩克、澳洲、印度

Ｃ組：泰國、中華臺北、紐西蘭

Ｄ組：中國（已取資格）、印尼、斯里蘭卡

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▲泰國女排。（圖／翻攝自AVC）

本次賽會中排名前八名的隊伍，包括先前已取得奧運資格的日本和中國在內，將有資格參加2020年1月的女子排球奧運會亞洲區資格賽，亞洲資格賽中扣除日本及中國後，排名最佳的隊伍將可獲得奧運會資格。中華隊將力拼本次賽會前8名，盼能在明年一月亞洲區資格賽與韓國、泰國、哈薩克等爭奪奧運參賽門票。

日前剛結束的奧運女子排球洲際資格賽（IOQT），已有六支隊伍取得奧運資格，在IOQT未獲取參賽資格的隊伍，將由區域資格賽（Continental Olympic Qualification Tournaments,COQT）選出。五場區域賽分別是：亞洲、非洲、歐洲、南美洲以及中北美洲，各洲冠軍將獲得5張奧運資格，總共12國參與奧運女排。

▲南韓女排，金延璟。（圖／CFP）