挺巫師將畢爾當作建隊核心　沃爾：這是應該的

▲沃爾認為巫師將畢爾視為建隊核心是理所當然。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

巫師當家明星主控沃爾(John Wall)上季因左腳傷勢動刀報銷，沒想到養傷期間又發生在家滑倒慘劇，造成左腳跟腱撕裂的嚴重傷勢，這也讓巫師球團選擇改以陣中另一球星畢爾(Bradley Beal)為重建核心。對此沃爾也回應表示，「這是理所當然的事，無論我是否回歸，他都該享受這樣的待遇。」

2018-19賽季，「牆哥」沃爾僅出賽32場，就因左腳傷勢動刀整季報銷，不料他隨後又發生在家滑倒狀況，造成左腳跟阿基里斯腱斷裂，恢復時間甚至推估長達11到15個月，等同於2019-20的新賽季也可能接近報銷。

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但沃爾的傷退，反而讓巫師陣中另一球星畢爾打出生涯最佳球季，過往在沃爾大量掌握球隊進攻權情況下，畢爾大多被定位於第2得分點的射手角色，但上季他充分展現大將之風，平均25.6分、5籃板、5.5助攻的聯盟頂尖球星水準，也讓巫師今夏與他完成5年續約，推估合約總值超過1.28億美金。

對於巫師的頂尖球星位置遭撤換，沃爾本人也親自作出回應，「我永遠不會恨畢爾，我們倆都想成為球隊的核心，過去我們在場上出現過很多次他不把球傳給我，我也不把球傳給他的狀況，但把畢爾放在球隊核心的位置，這絕對是他應得的。」

沃爾進一步表示，「畢爾不需要在誰的陰影下打球，我之所以享有特權是因為我比他早入隊，但沒有畢爾就沒有沃爾，沒有沃爾也沒有畢爾，就是這麼簡單。」

▲沃爾新賽季恐怕仍將持續養傷缺陣。（圖／達志影像／美聯社）