運動雲

>

挺巫師將畢爾當作建隊核心　沃爾：這是應該的

ETtoday運動雲

▲▼沃爾、畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲沃爾認為巫師將畢爾視為建隊核心是理所當然。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

巫師當家明星主控沃爾(John Wall)上季因左腳傷勢動刀報銷，沒想到養傷期間又發生在家滑倒慘劇，造成左腳跟腱撕裂的嚴重傷勢，這也讓巫師球團選擇改以陣中另一球星畢爾(Bradley Beal)為重建核心。對此沃爾也回應表示，「這是理所當然的事，無論我是否回歸，他都該享受這樣的待遇。」

2018-19賽季，「牆哥」沃爾僅出賽32場，就因左腳傷勢動刀整季報銷，不料他隨後又發生在家滑倒狀況，造成左腳跟阿基里斯腱斷裂，恢復時間甚至推估長達11到15個月，等同於2019-20的新賽季也可能接近報銷。

請繼續往下閱讀...

但沃爾的傷退，反而讓巫師陣中另一球星畢爾打出生涯最佳球季，過往在沃爾大量掌握球隊進攻權情況下，畢爾大多被定位於第2得分點的射手角色，但上季他充分展現大將之風，平均25.6分、5籃板、5.5助攻的聯盟頂尖球星水準，也讓巫師今夏與他完成5年續約，推估合約總值超過1.28億美金。

對於巫師的頂尖球星位置遭撤換，沃爾本人也親自作出回應，「我永遠不會恨畢爾，我們倆都想成為球隊的核心，過去我們在場上出現過很多次他不把球傳給我，我也不把球傳給他的狀況，但把畢爾放在球隊核心的位置，這絕對是他應得的。」

沃爾進一步表示，「畢爾不需要在誰的陰影下打球，我之所以享有特權是因為我比他早入隊，但沒有畢爾就沒有沃爾，沒有沃爾也沒有畢爾，就是這麼簡單。」

▲▼沃爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲沃爾新賽季恐怕仍將持續養傷缺陣。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 沃爾巫師John Wall籃球NBA畢爾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

推薦閱讀

世籃賽／馬刺米爾斯發豪語　澳洲男籃目標奪金牌

台籃風波不斷　新人王陳昱瑞：準備好自己最重要

天王盃3對3　陳昱瑞、賴廷恩領銜尬球

挺周士淵能成好教練　吳永仁：細膩度、判讀能力是關鍵

周士淵退役仍有小遺憾　當教練目標多看、多學

周士淵退役入裕隆教練團　李啟億：盼成球員溝通橋梁

周士淵正式退役　裕隆告別「浪花兄弟」時代

中華男籃最老菜鳥結婚了　張博勝大喜日籃壇眾星雲集

雷納德離隊不怕？　伊巴卡：期待新賽季和他對決

向湖人迷喊話　魔術強森：詹姆斯致力為湖人奪冠

熱門新聞

U12世界盃／古巴奪季軍！遠東科大送暖　教頭：台灣是美麗國家

中職二軍／猿獅惡鬥5小時21分破紀錄　高志綱帶隊首冠

王建民準備赴美情蒐　陳偉殷、王維中列入觀察目標

中職／林益全33歲轟破紀錄　林仲秋：太慢了

U12世界盃／人氣王是「賽到的」　全叡：為南投爭一點點光

U12世界盃／陳楷升壓制又開轟投打俱佳　中華4比0日本隊史第二冠

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2張進德新人聯盟復健賽　手感回溫

3洋基橫掃紅襪賞8連敗

4彭政閔台南最終戰　傳統獅象綠黃大戰

5某總管看好林書豪成頂替傷兵首選

熱門新聞

1遠東科大送暖　古巴：台灣美麗國家

2猿獅惡鬥破紀錄　高志綱帶隊首冠

3王建民情蒐　陳偉殷、王維中列觀

4林益全33歲破紀錄　林仲秋：太慢

5U12全叡：人氣王是「賽到的」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

小短裙甜美開球　溫妮羞喊人生最大尺度

朱育賢猛打開轟、牛棚輪番上陣　桃猿5比2擊退富邦

赫猛燃燒113球奪勝投　兄弟6比1贏統一

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366