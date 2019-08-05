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「一開始就知道杜蘭特傷到跟腱」　沃爾：KD得分能力不受影響

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▲勇士杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

▲杜蘭特。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)在總決賽G5帶著右小腿拉傷復出，卻演變成阿基里斯腱斷裂的悲劇，讓勇士醫療團隊受到各種責難；他的好友、巫師一哥沃爾(John Wall)近日受訪時也直言，「回顧他受傷的瞬間，我從一開始就知道他是阿基里斯腱受傷。」

在杜蘭特宣布轉投籃網後，外界對勇士隊醫的抨擊聲浪漸減，不過這位2屆FMVP的好友、全明控衛沃爾近日受訪時又談到此事，「我不喜歡談論別隊的隊醫，但如果你觀察一下杜蘭特，在他還沒打總冠軍賽G5前他冰敷的位置，或是他之前受傷的當下，就可以知道他感到不舒服的位置是阿基里斯腱。」

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沃爾說，他很清楚小腿拉傷和阿基里斯腱傷勢的不同，「回顧他受傷的瞬間，我從一開始就知道他是阿基里斯腱受傷。我無法判斷勇士隊醫說了什麼，但如果你觀察他冰敷的位置，你會發現打從一開始他傷到的就是阿基里斯腱。」

▲▼沃爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲巫師一哥沃爾。（圖／達志影像／美聯社）

「我的隊友麥克(Sheldon Mac)以前也曾以相同方式撕裂阿基里斯腱，所以當杜蘭特做出相同的動作，我馬上就知道發生什麼事了。」沃爾目前也正從左腳阿基里斯腱傷勢中復原，他透露自己一直都跟杜蘭特保持聯繫，兩人是很好的朋友，「不管他有沒有傷到阿基里斯腱，這都不會影響到他，因為他總是能隨心所欲得分。」

杜蘭特上周被目擊出現在洛杉磯，已經可以不靠拐杖行走，雖然仍然是一跛一跛的，但這已是非常大的進步。紐約名醫溫菲爾德(Steven Weinfeld)先前受訪時曾樂觀表示，他預估KD能恢復到原本實力的90%到100%。

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士杜蘭特巫師沃爾
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