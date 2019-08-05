世籃賽／馬刺米爾斯發豪語　澳洲男籃目標奪金牌

▲米爾斯喊話要在本屆世籃賽替澳洲搶下金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

8月底即將於大陸進行的男籃世界盃，目前各國備戰都進入最後倒數階段，而身為世界籃球最高殿堂的NBA，各國好手自然也都「回流」加入國家隊備戰。馬刺主力控衛之一的米爾斯(Patty Mills)此次也回到澳洲男籃陣中，希望能幫助球隊奪下佳績。米爾斯發下豪語表示，「目標就是贏下獎牌或金牌！」

本屆世界盃男籃進入倒數階段，在超級強權美國組訓陣容「星度」明顯不足情況下，各國列強想要闖出更好名次的動力及決心相當明顯，「袋鼠軍團」澳洲更是一度傳出NBA的七六人當家球星西蒙斯(Ben Simmons)將領軍出擊，更讓澳洲聲勢相當不錯。

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但西蒙斯最終在為NBA新賽季備戰情況下，7月底宣布辭退國家隊，將以2020年東京奧運為參賽目標，但澳洲男籃的整體實力，仍在本屆世界盃居於A段班。

此次再度披上澳洲隊戰袍的馬刺控衛米爾斯就說，「過去我們從來沒贏過一面獎牌，這就是我們最大的動力，在里約奧運的時候，我們有些目標沒有達成，現在我們知道前進的方向，就是贏下一面獎牌甚至是金牌。」

米爾斯上季在馬刺平均能繳出9.9分、2.2籃板、3助攻，雖然在馬刺陣中屬於團隊型角色，但回到澳洲陣營的米爾斯將是後場重要得分點，現年31歲的他將是此次球隊領袖級人物。

除了米爾斯外，此次澳洲男籃及訓名單共還有6人為NBA現役球員，包括爵士主力前鋒英格斯(Joe Ingles)也在陣中，但澳洲此次預賽被分在「死亡之組」的H組，同組還包括強敵加拿大、立陶宛，以及塞內加爾。

▲米爾斯是澳洲男籃主力後場大將。（圖／達志影像／美聯社）