林昀儒連勝大陸球王樊振東、馬龍　蔡英文將接見

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

記者謝孟儒／綜合報導

將滿18歲的桌球神童林昀儒在今年巡迴賽事中表現亮眼，世界排名衝上13，也成為新台灣一哥，其中在T2鑽石賽馬來西亞站更是擊敗里約奧運金牌、目前世界排名第5的大陸好手馬龍，振奮人心。而總統蔡英文也將要接見林昀儒給予肯定。

▼林昀儒／鄭怡靜中國桌賽混雙奪冠。（圖／取自ITTF）

請繼續往下閱讀...

林昀儒在今年巡迴賽中不斷突破自我，和一姊鄭怡靜搭配的混雙世界排名衝上第二，本賽季先是在匈牙利公開賽挺進8強、接著在挑戰賽級別的阿曼公開賽摘下合拍首冠、白金級別卡達公開賽闖進4強，5月底中國桌賽摘冠，接著在香港桌賽摘冠、澳洲站則是獲銅。

林昀儒在男單排名從去年1月的134名一路攀升至目前的第13名，成為台灣新桌壇一哥，也是自己個人最高，回顧他本賽季目前的表現，6月在日本公開賽雖不敵許昕拿下銀牌，但仍受到各界關注、7月在T2鑽石聯賽馬來西亞站中，連退當時世界第5的奧運金牌馬龍，決賽面對世界球王樊振東，最後一局更以5比0奪冠，驚艷桌壇。

▼林昀儒擊敗樊振東奪冠。（圖／取自ITTF）

國際桌總（ITTF）更專文談到林昀儒，是繼年僅16歲、世界排名第4的日本神童張本智和之後，更有機會威脅中國桌壇的一顆超級新星。林昀儒對此曾說，「自己最在意的或許從來都不是獎牌成色或名次，而是可以盡情和對手切磋球技，沉浸在打球的樂趣之中，才是一路走來的最大動力。」

林昀儒說，超車其他台灣前輩坦誠有接班壓力，不過也要為當奧運選手及國家選手而奮戰，不怕桌球強權中國隊鎖定研究。而如此高水準的表現，桌球協會理事長林茂榮也透露，總統蔡英文也注意到林昀儒的潛力和好表現，將要接見林昀儒給予鼓勵。

▼ITTF曾專文稱讚林昀儒 。（圖／取自ITTF官網）