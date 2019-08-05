運動雲

>

林昀儒連勝大陸球王樊振東、馬龍　蔡英文將接見

ETtoday運動雲

▲日桌賽，林昀儒。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

記者謝孟儒／綜合報導

將滿18歲的桌球神童林昀儒在今年巡迴賽事中表現亮眼，世界排名衝上13，也成為新台灣一哥，其中在T2鑽石賽馬來西亞站更是擊敗里約奧運金牌、目前世界排名第5的大陸好手馬龍，振奮人心。而總統蔡英文也將要接見林昀儒給予肯定。

▼林昀儒／鄭怡靜中國桌賽混雙奪冠。（圖／取自ITTF）

請繼續往下閱讀...

▲中國桌賽，林昀儒／鄭怡靜混雙奪冠。（圖／取自ITTF）

林昀儒在今年巡迴賽中不斷突破自我，和一姊鄭怡靜搭配的混雙世界排名衝上第二，本賽季先是在匈牙利公開賽挺進8強、接著在挑戰賽級別的阿曼公開賽摘下合拍首冠、白金級別卡達公開賽闖進4強，5月底中國桌賽摘冠，接著在香港桌賽摘冠、澳洲站則是獲銅。

林昀儒在男單排名從去年1月的134名一路攀升至目前的第13名，成為台灣新桌壇一哥，也是自己個人最高，回顧他本賽季目前的表現，6月在日本公開賽雖不敵許昕拿下銀牌，但仍受到各界關注、7月在T2鑽石聯賽馬來西亞站中，連退當時世界第5的奧運金牌馬龍，決賽面對世界球王樊振東，最後一局更以5比0奪冠，驚艷桌壇。

▼林昀儒擊敗樊振東奪冠。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

國際桌總（ITTF）更專文談到林昀儒，是繼年僅16歲、世界排名第4的日本神童張本智和之後，更有機會威脅中國桌壇的一顆超級新星。林昀儒對此曾說，「自己最在意的或許從來都不是獎牌成色或名次，而是可以盡情和對手切磋球技，沉浸在打球的樂趣之中，才是一路走來的最大動力。」

林昀儒說，超車其他台灣前輩坦誠有接班壓力，不過也要為當奧運選手及國家選手而奮戰，不怕桌球強權中國隊鎖定研究。而如此高水準的表現，桌球協會理事長林茂榮也透露，總統蔡英文也注意到林昀儒的潛力和好表現，將要接見林昀儒給予鼓勵。

▼ITTF曾專文稱讚林昀儒 。（圖／取自ITTF官網）

▲▼ITTF專文稱讚林昀儒 。（圖／取自ITTF官網）

關鍵字： 林昀儒樊振東馬龍蔡英文
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

推薦閱讀

U12世界盃／古巴奪季軍！遠東科大送暖　教頭：台灣是美麗國家

王建民準備赴美情蒐　陳偉殷、王維中列入觀察目標

中職二軍／猿獅惡鬥5小時21分破紀錄　高志綱帶隊首冠

中職／林益全33歲轟破紀錄　林仲秋：太慢了

U12世界盃／人氣王是「賽到的」　全叡：為南投爭一點點光

U12世界盃／陳楷升壓制又開轟投打俱佳　中華4比0日本隊史第二冠

U12世界盃／陳楷升奪MVP！　攜手黃天賜、江宗駿入全明星

中職／兄弟二軍戰績獨走　林威助：態度拿出來就對了

U12世界盃／韓國談賽程爭議　盼球員幼小心靈別受影響

泰國公開賽／周天成化解4個冠軍點　3局逆轉奪冠！

熱門新聞

U12世界盃／古巴奪季軍！遠東科大送暖　教頭：台灣是美麗國家

王建民準備赴美情蒐　陳偉殷、王維中列入觀察目標

中職二軍／猿獅惡鬥5小時21分破紀錄　高志綱帶隊首冠

中職／林益全33歲轟破紀錄　林仲秋：太慢了

U12世界盃／人氣王是「賽到的」　全叡：為南投爭一點點光

U12世界盃／陳楷升壓制又開轟投打俱佳　中華4比0日本隊史第二冠

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2馬刺米爾斯豪語　世籃賽澳洲奪金

3林昀儒連勝樊振東、馬龍　蔡英文接見

4指定讓度才2天　海盜直接釋出姜正浩

5洋基難逃傷兵魔咒

熱門新聞

1遠東科大送暖　古巴：台灣美麗國家

2王建民情蒐　陳偉殷、王維中列觀

3猿獅惡鬥破紀錄　高志綱帶隊首冠

4林益全33歲破紀錄　林仲秋：太慢

5U12全叡：人氣王是「賽到的」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

小短裙甜美開球　溫妮羞喊人生最大尺度

朱育賢猛打開轟、牛棚輪番上陣　桃猿5比2擊退富邦

赫猛燃燒113球奪勝投　兄弟6比1贏統一

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366