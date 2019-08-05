亞洲盃射箭賽／中華複合弓女團223比221退泰國　搶下銅牌

▲王律勻在混雙收下銀牌、女團再獲銅 。（圖／射箭協會提供）

記者謝孟儒／綜合報導

2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽於台北田徑場登場，5日進行複合弓賽事，其中我國好手王律勻就闖進了個人金牌戰、混雙金牌戰以及女團銅牌戰。王律勻、許嬿樺、翁意婷女團碰上泰國，最終女團以223比221逆轉搶下銅牌。

王律勻、許嬿樺、翁意婷在女子團體賽八強賽以224比216打敗香港，惜四強賽對到馬來西亞，以216比219敗陣無緣爭金，今天則和泰國隊爭銅，金牌由馬來西亞和菲律賓競逐。

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第一趟王律勻9分箭、翁意婷送出10分箭、許嬿樺9分，前三箭雙方28分平手，王律勻9分、翁意婷再射出10分、許嬿樺則是失誤8分，47比57落後；第二趟前三箭王律勻9分、翁意婷8分、許嬿樺9分箭，後三箭王律勻8分、翁意婷9分、許嬿樺10分箭，中華108比111落後。

第三趟王律勻射出10分箭、翁意婷也是10分、許嬿樺再來一支10分，後三箭王律勻10分、翁意婷9分、許嬿樺10分，第三趟繳出59分，以167比165反超；第四趟王律勻、翁意婷、許嬿樺接連10分箭，守住一分領先，後三箭王律勻9分箭、翁意婷也是9分、許嬿樺以8分箭收尾。

最終中華女團以總分223擊敗泰國的221，收下銅牌。