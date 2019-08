韋蘭德生涯第9季200K　歷史前6人僅克萊門斯沒進名人堂

▲韋蘭德(Justin Verlander)。(圖/路透社)

記者潘泓鈺/綜合報導

太空人36歲王牌投手韋蘭德(Justin Verlander),5日先發面對水手6局狂飆10K奪得本季第15勝的同時,本季三振數也累積到206次,生涯第9個賽季單季200K,擠身歷史前5,等同拿下名人堂入場券。

韋蘭德前6局全面封鎖水手,首局三上三下就飆出2K,次局接連三振沃格爾巴赫(Daniel Vogelbach)、席格(Kyle Seager)本季200K達標,直到第7局被首名打者席格擊出陽春砲才退場,終場太空人3比1獲勝,韋蘭德收下本季第15勝。

Congratulations to @JustinVerlander



200 strikeouts in a season for the 9th time in his career#Astros vs #Mariners right now on AT&T SportsNet#TakeItBack pic.twitter.com/lcrDaXG1VM