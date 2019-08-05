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韋蘭德生涯第9季200K　歷史前6人僅克萊門斯沒進名人堂

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▲▼2018美聯冠軍戰G5，太空人，韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／路透社）

▲韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

太空人36歲王牌投手韋蘭德（Justin Verlander），5日先發面對水手6局狂飆10K奪得本季第15勝的同時，本季三振數也累積到206次，生涯第9個賽季單季200K，擠身歷史前5，等同拿下名人堂入場券。

韋蘭德前6局全面封鎖水手，首局三上三下就飆出2K，次局接連三振沃格爾巴赫（Daniel Vogelbach）、席格（Kyle Seager）本季200K達標，直到第7局被首名打者席格擊出陽春砲才退場，終場太空人3比1獲勝，韋蘭德收下本季第15勝。

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韋蘭德為歷史第7位達成生涯9個賽季200K，其他6人分別為萊恩（Nolan Ryan）15季、強森（Randy Johnson）13季、克萊門斯（Roger Clemens）12季、席佛（Tom Seaver）10季，馬丁尼茲（Pedro Martinez）與吉伯森（Bob Gibson）9季，這幾人之中僅有因為使用禁藥的克萊門斯沒有進入名人堂。

韋蘭德本季累積206K，全大聯盟僅次於隊友柯爾（Gerrit Cole）的206K，生涯累積2912次，有望在本季一同達標3000K俱樂部。韋蘭德生涯15個賽季，一共5次摘下美聯三振王頭銜，而去年他還飆出生涯最多的290K。

關鍵字： 太空人韋蘭德
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