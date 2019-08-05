奧運女排門票前六席產生　亞洲僅大陸出線

▲美國女排取得奧運資格。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

東京奧運女排資格賽（IOQT）8月4日結束，塞爾維亞、中國、美國、巴西、俄羅斯、義大利紛紛出線，繼東道主日本後，率先取得奧運入場券。而在IOQT未獲取參賽資格的隊伍，將再戰區域資格賽（Continental Olympic Qualification Tournaments,COQT）。

2020東京奧運的資格賽分為兩輪，第一輪比賽（Intercontinental Olympic Qualification Tournaments,IOQT）參賽隊伍包含目前世界排名前24名的國家隊，以S形分組方式分成6組，每組4隊進行組內單循環賽，分組冠軍將直接取得東奧資格。

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6支取得冬奧資格的國家分別為：塞爾維亞、中國、美國、巴西、俄羅斯、義大利；A組塞爾維亞以三勝戰績取得分組第一，將波多黎各、泰國和波蘭淘汰，B組中國同樣取得三勝，土耳其、德國、捷克無緣搶下奧運門票，C組由美國出線、阿根廷、保加利亞、哈薩克遭到淘汰，D組則是巴西勝出、將多明尼加、卡麥隆、亞塞拜然擠出，E組俄羅斯打敗南韓、加拿大以及墨西哥，死亡之組F組則是由義大利逆襲荷蘭、同時將比利時、肯亞淘汰。

在IOQT未獲取參賽資格的隊伍，將由區域資格賽（Continental Olympic Qualification Tournaments,COQT）選出。五場區域賽分別是：亞洲、非洲、歐洲、南美洲以及中北美洲，各洲冠軍將獲得5張奧運資格，總共12國參與奧運女排，亞洲地區日本及中國已取得奧運資格，中華隊將在明年一月亞洲區資格賽與韓國、泰國、哈薩克等爭奪奧運參賽門票。

▲塞爾維亞女排再次進入奧運。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國女排（紅）。(圖／翻攝自微博)