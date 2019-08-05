火箭追伊古達拉補足爭冠最後拼圖？　可能得送出尚波特+2次輪籤

▲伊古達拉 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

火箭今夏送走了9屆全明星控衛保羅(Chris Paul)，挖來雷霆王牌衛斯布魯克(Russell Westbrook)，與一哥哈登(James Harden)組成雙MVP連線，傳出他們還想追求勇士3冠替補功臣伊古達拉(Andre Iguodala)。《The Athletic》記者艾科(Kelly Iko)推估休士頓可能會送出尚波特(Iman Shumpert)和2枚次輪籤與灰熊換「小AI」。

伊古達拉今夏被交易到曼菲斯，灰熊在此交易案中還得到一個受保護的2024年首輪籤，面臨重建的他們不太可能留下生涯已進入晚期的「小AI」，正找尋願意接手的交易夥伴。《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)上個月16日曾報導，火箭和快艇是最積極追求「小AI」的2隊，但談判陷入了僵局。

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據查拉尼亞的消息，灰熊希望透過交易伊古達拉，得到價值更勝從勇士手上拿到的2024年首輪籤(前4順位保護)；火箭若想得到這位手握3枚冠軍戒的35歲老將，除了得送出首輪籤，可能還會面臨豪華稅暴增到2000萬美金，恐讓他們因此卻步。

▲伊古達拉(右) 。（圖／達志影像／美聯社）

不過《The Athletic》另一名專門報導火箭的記者艾科指出，火箭總管莫雷(Daryl Morey)上季曾說，他希望球隊能以最佳狀態進入季後賽，他們確實做到了，但開季慢熱卻賠掉了季後賽次輪的主場優勢；今夏若能補進伊古達拉，現在就能打造出「最佳版本」的火箭隊。



不過火箭已經在保羅交易案中，送了2枚首輪籤到雷霆，他們是否願意為了35歲的伊古達拉再犧牲更多首輪選秀權，顯然是個疑問，艾科說這也是讓火箭感到猶豫的地方。

艾科分析，火箭的交易籌碼可能包括「大鎖」尚波特和2枚次輪選秀權；尚波特今夏恢復自由身，火箭擁有他的「鳥權」，休士頓可以和他續約再將他交易到灰熊。由於尚波特在自由市場上仍乏人問津，他有很高的機率會與火箭「合作」，爭取對自己最有利的合約。

▲伊古達拉。（圖／路透）