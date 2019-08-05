中職二軍／猿獅惡鬥5小時21分破紀錄　高志綱帶隊首冠

▲高志綱帶隊首冠。（圖／中職提供）

記者王真魚／斗六報導

中職二軍4日進行交流賽最後一天賽程，Lamigo桃猿、統一獅爭奪冠軍「打好打滿」，賽事時間長達5小時又21分，創中職二軍9局無中斷最長比賽時間紀錄。獅隊終場18比9打爆桃猿，奪得交流賽冠軍，這也是高志綱轉任二軍總教練後，首度帶隊奪冠，賽後被球員們拋起慶祝。

桃猿3局打完，7比1領先，獅隊靠陳重廷首局陽春砲攻下1分，4局灌6分大局扳平比數，5局上，統一獅新秀李丞齡關鍵三壘打，攻下2分打點助隊超前。

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6局上，獅隊延續猛攻氣勢，打下13人次，灌進7分，擴大差距。鄧志偉單場5支5，貢獻3分打點，方昶詠也敲出4安，貢獻4分打點。

桃猿成晉敲出4安，繳出猛打賞表現，包辦3分打點，投手群控球出現問題，7任投手共送出多達11次保送，先發投手林逸翔僅投3局失4分，也送出4次保送，江國謙後援1.1局失5分，承擔敗投。

中職二軍原比賽最長紀錄是Lamigo桃猿7月22日對戰中信兄弟，時間長達4小時42分，但今天賽事打了5小時又21分，已刷新紀錄。

統一獅在首屆交流賽奪得冠軍，拿下獎金15萬元，球員賽後將高志綱拋起慶祝，興奮吶喊「加碼！加碼！」高志綱笑說：「第一次被拋，感覺滿特別的，過去沒有這樣的經驗，至於加碼的部分，回去再處理好了，再想想。」

這是高志綱接掌二軍兵符後，首度帶隊拿冠，他賽後表示：「這座冠軍是選手拚來的，不是只屬於我，這段時間他們很努力，教練的身份是協助他們變得更好，短期杯賽重視團隊，看得出來選手真的很努力，也看得出他們改變的地方，這次的交流賽能與業餘交手，是很棒的經驗，我相信對他們在往後的例行賽有很大的幫助。」