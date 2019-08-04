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U12世界盃／因傷沒能投球　江宗駿獲最佳外野肯定好開心

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▲U12世界盃少棒，U12中華隊，江宗駿。（圖／記者顏如玉攝）

▲江宗駿以最佳外野手入選全明星。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

曾被母隊譽為「四拍子」好手的江宗駿，來到U12世界盃中華隊後，多擔任第1、2棒及外野手，展現良好的腳程，不過卻始終沒有站上投手丘，總教練李國強表示，因為江宗駿的手有傷，所以不勉強他，而江宗駿也表示樂於擔任外野手，「因為很好玩。」

投、打、跑、守俱佳，江宗駿選進代表隊後就成為不動外野手，同時也展現自己的打擊能力，冠軍戰前的8場比賽除了首戰對古巴沒有敲安外場場都能貢獻安打，最終敲出16安打僅次於黃天賜的17安，同時也為球隊拿下15分、11打點，獲得得分王。

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▲U12世界盃少棒，中華隊，江宗駿。（圖／記者顏如玉攝）

雖然沒能如預期成為安打王，但能夠拿下得分王、入選明星隊的最佳外野手，還在冠軍戰擊敗日本，江宗駿表示相當開心，「就是很爽，有種復仇的感覺，而且我本來就很喜歡外野手，因為很好玩。」

江宗駿身材條件佳，協調性也好，很有運動天賦，李國強表示，未來他一定還會再長高，只要他修正打擊揮棒，非常看好他的未來性，對於教練的高評價，江宗駿也表示非常希望做到教練的要求，讓自己變得更強。

江宗駿小學四年級因為投球姿勢不正確傷到手臂，雖然還是能登板投球，但李國強認為，小球員未來路很長，不要讓他二次傷害，所以不勉強他登板，加上腳程夠快，所以還是以外野手、打擊為主，而這剛好也符合江宗駿的想法，他透露，自己未來還是希望能主攻外野手。

▲U12世界盃少棒，U12中華隊，江宗駿。（圖／記者顏如玉攝）

▲李國強相當看好江宗駿。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃最佳外野手江宗駿
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