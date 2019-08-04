運動雲

>

U12世界盃／教頭看好成為游擊大物　葉弘仁也要朝這方向努力

ETtoday運動雲

▲U12世界盃，葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃，葉弘仁游擊守備備受讚賞。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒，最終由中華隊以4比0擊敗日本奪冠，總教練李國強賽前就曾表示，希望把最佳防守將頒給主戰游擊手葉弘仁，「他真的是非常好的游擊手，以後好好訓練也會是游擊大物。」，對於教練的讚賞，葉弘仁也表示會朝這方向努力。

葉弘仁從U12預賽首戰對上古巴至今就一直是不動游擊手，幾次幫助中華隊守住強勁滾地球，雖然在對上南韓時一度發生小失誤，但整體守備仍相當穩定，李國強特別點出他是非常優秀的選手，可以說是已經跳級了，也預言葉弘仁將來會是國家隊常客。

請繼續往下閱讀...

▲U12世界盃，葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

▲李國強認為葉弘仁打擊再更加穩定會更好。（圖／記者顏如玉攝）

「葉弘仁真的是非常好的游擊手，以後好好訓練也會是游擊大物，」李國強說，「他的守備範圍很大，對手擊到球的那一剎那他就能判斷出球的位置去做應變。」

對於教練的肯定，葉弘仁表示自己也希望朝著游擊大物的方向努力，「我也覺得我的守備還不錯，都是和偶像陳江和學的，當初會選擇這個位置就是因為有比較多球、表現機會比較多，我也最喜歡這個位置。」

葉弘仁也提到，未來也希望能挑戰日職，「因為他們的守備很扎實，感覺可以學到很多，最喜歡中島卓也，因為他是就是守備型的選手，重要時刻都能擊出安打，希望自己也能這樣。」

▲U12世界盃少棒，U12中華隊，游擊手葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，U12中華隊，游擊手葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

▲中華隊主戰游擊手葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃中華隊葉弘仁
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

推薦閱讀

U12世界盃／中華終結連三亞奪第2冠　中華教頭滿滿感謝

U12世界盃／打擊提升、投球速超過110KM　中華隊進步的關鍵

U12世界盃／陳楷升奪MVP！　攜手黃天賜、江宗駿入全明星

U12世界盃／隊長黃天賜表現沒話說　中華教頭點出唯一小缺點

U12世界盃／中華2捕手進步看得見　教練讚有國中實力

U12世界盃／陳楷升壓制又開轟投打俱佳　中華4比0日本隊史第二冠

U12世界盃／韓國談賽程爭議　盼球員幼小心靈別受影響

U12世界盃／古巴奪季軍！遠東科大送暖　教頭：台灣是美麗國家

中職／味全龍再簽4新秀　開訓公布新任隊長

中華男籃最老菜鳥結婚了　張博勝大喜日籃壇眾星雲集

熱門新聞

U12世界盃／陳楷升壓制又開轟投打俱佳　中華4比0日本隊史第二冠

U12世界盃／韓國談賽程爭議　盼球員幼小心靈別受影響

U12世界盃／古巴奪季軍！遠東科大送暖　教頭：台灣是美麗國家

中職／味全龍再簽4新秀　開訓公布新任隊長

中華男籃最老菜鳥結婚了　張博勝大喜日籃壇眾星雲集

泰國公開賽／周天成化解4個冠軍點　3局逆轉奪冠！

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2中職／統一10比4屠象止4連敗

3王正棠代打建功　富邦4比3桃猿

4U12冠軍戰中華3局2比0日本

5U12江宗駿獲得分王、最佳外野手肯定

熱門新聞

1U12冠軍戰中華3局2比0日本

2韓國教頭談爭議判決　盼小球員未來別受影響

3遠東科大送暖　古巴：台灣美麗國家

4味全再簽4新秀　開訓公布新隊長

5喇叭張博勝大喜日　籃壇眾星雲集

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年7月mvp戰報

小短裙甜美開球　溫妮羞喊人生最大尺度

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

03_23 統一 vs Lamigo 賽前，小男孩樂團演唱相信、等著你回來、We Are與征服四首歌曲，球迷大飽耳福

【中職Highlight】高國輝雙響砲轟4打點　富邦7比2擊敗兄弟｜7/31 富邦悍將VS.中信兄弟

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

再當一次新娘！阿嬤婚紗初體驗 全程少女心爆棚...祖孫情感動網

回家發現床上5隻奶貓翻肚甜睡！他傻眼完默默收編

驚見綠蠵龜「慘卡岩縫中」殘喘 情侶30分鐘猛力狂推送牠回家

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366