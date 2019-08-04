U12世界盃／教頭看好成為游擊大物　葉弘仁也要朝這方向努力

▲U12世界盃，葉弘仁游擊守備備受讚賞。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒，最終由中華隊以4比0擊敗日本奪冠，總教練李國強賽前就曾表示，希望把最佳防守將頒給主戰游擊手葉弘仁，「他真的是非常好的游擊手，以後好好訓練也會是游擊大物。」，對於教練的讚賞，葉弘仁也表示會朝這方向努力。

葉弘仁從U12預賽首戰對上古巴至今就一直是不動游擊手，幾次幫助中華隊守住強勁滾地球，雖然在對上南韓時一度發生小失誤，但整體守備仍相當穩定，李國強特別點出他是非常優秀的選手，可以說是已經跳級了，也預言葉弘仁將來會是國家隊常客。

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▲李國強認為葉弘仁打擊再更加穩定會更好。（圖／記者顏如玉攝）



「葉弘仁真的是非常好的游擊手，以後好好訓練也會是游擊大物，」李國強說，「他的守備範圍很大，對手擊到球的那一剎那他就能判斷出球的位置去做應變。」

對於教練的肯定，葉弘仁表示自己也希望朝著游擊大物的方向努力，「我也覺得我的守備還不錯，都是和偶像陳江和學的，當初會選擇這個位置就是因為有比較多球、表現機會比較多，我也最喜歡這個位置。」

葉弘仁也提到，未來也希望能挑戰日職，「因為他們的守備很扎實，感覺可以學到很多，最喜歡中島卓也，因為他是就是守備型的選手，重要時刻都能擊出安打，希望自己也能這樣。」

▲中華隊主戰游擊手葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）