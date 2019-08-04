泰國公開賽／周天成化解4個冠軍點　3局逆轉奪冠！

▲周天成泰國公開賽。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

泰國公開賽男單決賽，周天成化解對手4個冠軍點，以21比14、11比21、23比21擊敗世界排名12的香港選手伍家朗，收獲本季第2座冠軍。

伍家朗一開賽就出現幾次失誤，讓周天成以5比1領先開局。 隨後周天成掌握節奏，連續兩個扣殺來到8比2，伍家朗完全無法影響周天成的節奏。周天成持續連續拿分，先來到11比2大幅度領先。不過伍家朗稍微回穩追到5比12，但比賽局面又被小天主導，兩次斜線都逼出對手失誤，15比5來到10分差。

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首局周天成多次斜線扣殺都發揮作用，但伍家朗在首局後段一連串猛攻，一度把分數追到僅有4分之差。但伍家朗一個網前小球失誤，讓周天成20比14拿到局點，結果伍家朗扣殺失誤，周天成21比14先下首局。

次局伍家朗掌握接發球節奏一度拿到5分領先，進攻頻頻得手，延續氣勢21比11拿下第2局。第3局同樣由伍家朗先馳得點維持領先局面，但周天成隨著比賽進行回穩，終於在14比14追到平手。不過在關鍵時刻伍家朗防守也非常難纏，15比15之後連拿3分拉開差距18比15。15比19之際，周天成一個貼網小球不讓他拿到冠軍點。

但隨後伍家朗再下1分手握4個冠軍點，周天成連追2分後，兩人在網前短兵相接再得分救下第3個冠軍點19比20。小天再補上一個暴扣得分振臂吶喊，20比20。伍家朗一個回擊掛網，換成周天成21比20拿到冠軍點。結果兩人多拍來回，周天成回球過短被伍家朗得分。

周天成攻擊在得手22比21，小天扣殺伍家朗回球出界，周天成21比14、11比21、23比21逆轉奪下冠軍！

本戰不論輸贏，周天成接下來的世界排名都將上升到新高的世界第2。而伍家朗本戰落後也是苦吞對戰周天成的4連敗，小天在對戰紀錄取得10勝4敗的絕對領先。此外伍家朗也沒能中止長達2年半的冠軍荒。



