U12世界盃／隊長黃天賜表現沒話說　中華教頭點出唯一小缺點

▲U12世界盃少棒，中華隊隊長黃天賜不僅自己表現好，也懂得鼓勵提醒隊友。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒進入尾聲，中華隊將對上日本爭取史上第二冠，總教練李國強再度點名隊長黃天賜真的是「沒話說」，在這一個多月來進步神速，非常看好他的未來性，「就是希望他們知道自己要什麼，因為這樣以後練習才會更有目標和動力。」

華南盃時，李國強就對黃天賜讚譽有加，但當時也表示，他太想跟著哥哥的腳步走，「天賜其實真的是一個很不錯的球員，打擊球面非常廣，相信持續下去國中、高中會有自己一片天，所以我希望他不是跟著哥哥，而是要突破哥哥、讓人家知道他叫做『黃天賜』。」

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▲李國強相當看好黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）



來到中華隊集訓一個多月，李國強認為他真的進步非常多，只要身材長起來將會有很好的發展性，「他的分球真的分得太穩了，不會去亂揮離譜的球，擊球的模式就是攻擊範圍附近就會去做攻擊，這樣的心態非常好。」

不過還是一樣的問題，黃天賜需要知道自己「要什麼」，李國強說，「他忘他能做自己就好，不要總把哥哥當目標，這樣以後哥哥不打球了他怎麼辦？知道自己以後要做什麼，這樣以後練習才會更加有動力。」