挺周士淵能成好教練　吳永仁：細膩度、判讀能力是關鍵

▲周士淵8月1日起正式退役高掛球鞋。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

SBL裕隆主力射手周士淵傳出引退消息，將轉任球隊助理教練，開啟籃球生涯的另一篇章。身為昔日高中戰友，同時也是本屆瓊斯盃中華藍，以及現任富邦勇士助理教練的吳永仁就力挺老友表示，「我相信士淵會是一個好教練，他的細膩度很棒，且進攻時判讀防守的能力非常好，這些都是他可以傳授給年輕選手之處。」

自8月1日起，周士淵正式高掛球鞋，結束了多年的籃球員生涯，接下來他將投入裕隆教練團陣中，繼續為培育更多籃球新血而努力。

請繼續往下閱讀...

對此，從HBL三民五虎時代就攜手作戰，本身也是周士淵學長的富邦勇士助理教練吳永仁，就對於周士淵未來發展給出了建議。

吳永仁說，「我知道士淵決定退役後，就努力開始學習教練一切事務。先前的Jordan Brand Invitational籃球訓練營，他其實都有到場，默默在2樓觀察見習，私底下也會跟我討論，希望趕緊熟悉教練這個新身分。」

身為周士淵的戰友兼學長，吳永仁對於周士淵的熟悉及觀察自然相當充分，他也一針見血，點出周士淵必然能成為一名好教練的重點所在。

「說實話，士淵的體能及身材條件都不算太突出，但他在場上的細膩度，絕對是年輕球員值得學習之處，甚至在進攻端解讀防守的能力，我認為就是士淵在場上的最大優勢，也是他能夠傳授給更多年輕選手的重點。」吳永仁說道。

身為多年老戰友，吳永仁對於周士淵高掛球鞋，也是獻上滿滿祝福，吳永仁表示，「球員到了一個時間，都會渴望延續自己的選手生命，但當機立斷也未嘗不是件好事，未來士淵若有任何問題，也隨時都歡迎他來跟我討論，希望他未來能在教練這條路上有所發揮。」

▲吳永仁認為周士淵具備成為一名好教練的特質。（圖／資料照）