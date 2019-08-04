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U12世界盃／台日冠軍戰先發陣容出爐　陳楷升先發

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▲U12世界盃少棒，U12中華隊，投手陳楷升、捕手江庭毅。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，U12中華隊，投手陳楷升。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃，中華與日本下午六點半展開冠軍戰，由開幕戰投手陳楷升再挑大樑，扛下冠軍戰先發。

中華隊預賽以4比7不敵日本，中華小將不甘心，隊長黃天賜也留下眼淚，他誓言冠軍戰要討回來，此戰繼續擔任「不動四番」。陳楷升共累計3.2局，僅被敲出3支安打，失掉4分。日本隊先發投手則是青木朔真，他累計5場出賽， 6局僅失1分責失。日本隊先發投手則是青木朔真，他累計5場出賽， 6局僅失1分責失。

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中華隊總教練李國強表示，「陳楷升控球好、狀態好，滑球很犀利，張耀允和左投林丞宥待命登板。」

中華隊先發陣容

第一棒 游 葉弘仁
第二棒 中 江宗駿
第三棒 右 余硯誠
第四棒 三 黃天賜
第五棒 捕 江庭毅
第六棒 一 蔡韋辰
第七棒 投 陳楷升
第八棒 右 郭宸安
第九棒 二 吳翊叡
投手 陳楷升

日本隊先發陣容

第一棒 中 赤澤琉偉
第二棒 三 片岡大瑠
第三棒 捕 桑元信祐
第四棒 一 高橋昇聖
第五棒 游 今井蓮
第六棒 指 鈴木拓斗
第七棒 左 川下晃汰
第八棒 右 坂本慎太郎
第九棒 二 高畑知季
投手 青木朔真

關鍵字： U12世界盃中華隊
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