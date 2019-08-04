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中職／姐姐傷勢不影響下次先發　林立狀況好轉板凳待命

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▲▼中華職棒桃猿戰富邦悍將-王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

▲王溢正3日比賽因傷提前退場。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／新莊報導

Lamigo桃猿最近拉出一波5連勝，也踢下富邦悍將暫居下半季龍頭，不過在這波連勝之旅中也出現了傷兵，2日林立因為自打球弄傷左腳；3日王溢正則是因為強襲球直擊慣用手，提前傷退。不過4日賽前代理總教練郭建霖表示，兩人傷勢情況問題不大。

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▲林立自打球弄傷左膝。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

林立在前天的比賽中，不慎被自打球傷到左膝，不過經過檢查並沒有傷及骨頭，只是有些許腫脹，昨天並在板凳休息沒有出賽。今天賽前林立有進行練打，但是依舊沒有出現在先發名單中。郭建霖說：「狀況看起來有好一些，不過還是選擇讓他在板凳休息，如果比賽後段有需要，會再讓他上場代打。」

▲王溢正強襲投遭擊中投球慣用手。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）  

王溢正是昨天桃猿先發投手，在4局下被蔣智賢所擊出的投手強襲球擊中，雖然在當下順利把球接補完成接殺，收下該半局第3個出局數，但打中的是王溢正的慣用手，因此他也提前退場。

郭建霖提到王溢正昨天的傷勢：「擊中左手手腕外側，大約在掌指交接處，當下就蠻腫的，因此保險起見決定先讓他退場治療。」

防護員說明王溢正的手傷，「沒有骨折、結構性損傷，傷勢瘀青的部分有消了一些，今天先讓他稍微活動活動，禮拜二再觀察看看，傳接球會不會造成痛感，目前應不會影響他下一次輪值先發。」

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿王溢正林立
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