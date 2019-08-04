中職／自嘲骨折2人組！陳重羽幸運沒傷韌帶：季末要胖到90公斤

▲陳重羽 。（圖／記者劉峻誠攝）



記者劉峻誠／台南報導

統一獅4日舉辦西武、統一雙獅會主題日，場外邀請陳重羽進行義賣活動，陳重羽自7月6日被觸身球打中右手骨折後，今日首度現身公開活動，他笑說：「我現在跟傑憲都說，我們是骨折2人組。」

陳重羽7月6日被打中手指骨折，當天就回到高雄的醫院，7日凌晨開刀，在外部打了3根釘子固定，當天4點醒來時，陳重羽感到相當疼痛，「被打到當下很麻，進手術室我就睡著了，所以在恢復室是我最痛的時候」，原本預計6週才能拆線，但因恢復速度很快，所以24日就已經拆線，「通常拆線不會不舒服，但我拆線時很痛，因為恢復癒合太快，所以肉吃到線。」接下來陳重羽會在8月7日回診，到醫院拆除一部份的釘子。

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現在陳重羽跟陳傑憲一同復健，2人的課表一樣，陳重羽笑說：「也是多一個伴啦，我們都說，我們現在是骨折2人組。」談到這次的骨折，陳重羽直說自己幸運，「如果是斷在關節處，很可能韌帶、肌腱會受傷，也可能會變形，但我這次傷口雖然在關節處，可是骨頭斷的地方在中間，所以韌帶跟肌腱都沒有事。」

在陳重羽受傷期間，代理總教練劉育辰也時常關心他的狀況，陳重羽說：「育辰教練會傳訊息給我，因為選手受傷通常會很急，他希望我們不要急，時常關心我們狀況。」

劉育辰告訴陳重羽別急著歸隊，陳重羽說：「即使恢復很快，後面還要復健，回去以後剩下的比賽也不多，能不能幫助球隊也不知道，所以還是好好休息。」

今年春訓時陳重羽體重83公斤，骨折時體重79公斤，但現在已經又回到83公斤，他說：「我覺得還不夠，希望趁休息的這半年消除身體上的疲勞，然體重達到90公斤左右，季末時間再讓體重轉成肌肉，讓體重、質量都增加。」