麥卡倫：林書豪該心存感恩　很多球員有實力但沒能打NBA

▲林書豪分享會激動落淚。（圖／GOOD TV提供）



記者林育正／綜合報導

台裔NBA球星林書豪進入自由市場乏人問津，在訪台期間落淚表示感覺到被NBA放棄，引起台美眾多球迷討論。而拓荒者明星後衛麥卡倫（C.J. McCollum）在自己的podcast節目《PULL UP》討論到這點，他表示林書豪應該換個角度想，對自己過去得到的機會心存感激。

麥卡倫在節目中表示，很多NBA球星賺進的錢讓他家財萬貫，但很多人因為和隊友、球團的相處等問題，其實過得不開心。「有些事情是再多錢也不能解決的，林書豪的狀況也一樣。」他說。

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「他打了10年NBA賺了超過6500萬，現在也有歐洲球隊開給他破百萬的合約，生活很好過，但你不懂他內心的掙扎。」麥卡倫重申，NBA球員的內心世界並不是簽大約、贏球就開心。就算林書豪在外人眼中已是勝利組，但他仍舊有他的掙扎。

「但你說我同意他的說法嗎？ 不，我認為他應該對過去幾年得到的機會心存感恩。因為有很多在海外討生活的球員，很希望在NBA打個幾年。他應該從不同的角度來思考。」

麥卡倫也表示，許多在美國之外地區討生活的球員，其實實力更勝現役NBA球員。只不過有些人機運較差，也有人是在保障合約和非保障合約之間做選擇。他認為世界上更多的是有實力無法打NBA的球員，因此林書豪應該心存感激。

▲拓荒者後衛麥卡倫。（圖／達志影像／美聯社）