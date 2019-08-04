周士淵退役仍有小遺憾　當教練目標多看、多學

▲周士淵在SBL生涯累積總得分達4332分。（圖／籃協資料照）

記者杜奕君／台北報導

裕隆主力射手周士淵正式高掛球鞋，自球員身分轉任裕隆教練，周士淵坦言自己雖然仍有些遺憾，也還有想追求的目標，但仍感謝球團的照顧與安排。對於自己轉任教練的目標，周士淵透露，「第1年就是努力多看、多學，希望能努力充實自己，努力朝個好教練的目標來發展。」

身為SBL開打以來的16季「開朝元老」，周士淵確定自8月1日起，卸下了多年的球員身分，接下來將轉任裕隆教練團成員，繼續在賽場上培育更多後進希望。

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周士淵表示，「說實話要自球員身分退休，確實還有些小遺憾，我距離生涯600顆三分球只差1球，算是最希望完成的目標之一。但還是很感謝裕隆球團這麼多年的照顧，既然接下來我轉任教練，就全力將此角色做好。」

早在HBL高中時期，周士淵就成為「三民五虎」一員，寫下台灣籃壇難得一見的高中傳奇歷史，而當年的天才射手，如今則要轉成指導後進的教練身分，周士淵笑說，「很多人都說很難把我跟教練聯想在一起，但接下來我給自己的首要目標，就是努力多看、多學，希望能把教練的角色扮演好，替球隊培養出更多好手。」

周士淵SBL生涯16季平均繳出11分、2.7籃板、1.4助攻、1.4抄截，也是球隊4度拿下SBL總冠軍的重要戰將。

▲周士淵是裕隆在SBL時期的主力射手之一。（圖／籃協資料照）