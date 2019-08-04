周士淵退役入裕隆教練團　李啟億：盼成球員溝通橋梁

▲周士淵退役將轉任裕隆教練團。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

裕隆傳出重大球員異動，多年來身為球隊主力射手的周士淵，確定自8月1日起退役，並轉任球隊教練團。裕隆執行教練李啟億表示，「一方面是年紀考量，另一方面也希望士淵來幫忙我，畢竟他才剛退，希望他成為教練團和年輕球員的溝通橋樑，也替裕隆多培育一些優質射手。」

自SBL首季就披上裕隆戰袍參戰，周士淵身為16季「開朝元老」，在裕隆隊史豐功偉業無數，也是隊史奪下SBL共4冠的重要大將。

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但周士淵上季經歷左膝手術後，這個夏天在球團考量下，確定自8月1日起讓周士淵加入球隊教練團，裕隆教頭李啟億表示，「畢竟士淵剛退，和球員的年齡、想法都比較接近，可以成為教練團溝通的橋樑，也希望他貢獻自己的長處，替裕隆多培育幾位像他一樣的射手。」

李啟億也透露，「球隊在周士淵退役，林韋翰離隊後，目前的補強重點確實放在後場，但目前SBL新賽季狀況尚未明確情況下，須等到狀況底定，才會正式展開補強。」

至於周士淵是否有相關退役儀式，李啟億也表示，等未來球隊確定新賽季狀況後，球團方面就會著手安排，但一切仍要以周士淵的個人意願為重。

▲李啟億希望周士淵能成為教練團和球員的溝通橋樑。（圖／資料照）