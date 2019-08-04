中職／尼克斯交手陳仕朋　運彩看好桃猿橫掃富邦



▲尼克斯。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／綜合報導

Lamigo桃猿4日下午5點05分在新莊球場交手富邦悍將，桃猿洋投尼克斯（Michael Nix）休息4天再上陣，領軍桃猿力拚橫掃系列賽，桃猿近期5連勝、對戰富邦5連勝、新莊球場2連勝，富邦則以本土左投陳仕朋迎戰，今日運動彩券開盤桃猿讓富邦1.5分，大小開9.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.90、Lamigo桃猿賠率1.60、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.95，富邦悍將受讓1.5分，賠率1.55、大小分開出9.5分，大分賠率1.65，小分賠率1.65、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

尼克斯本季19場先發，戰績10勝5敗，116局被擊出116支安打，包含7支全壘打，90次三振，37次四死球，防禦率3.72，WHIP值1.30，今年遭遇富邦3場，取得2勝1敗，對戰防禦率4.66，對戰被打擊率0.274。

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陳仕朋本季15場先發，戰績6勝7敗，78.2局被101支安打，包含4支全壘打，44次三振，26次四死球，防禦率4.23，WHIP值1.59，今年碰過桃猿7場，成績2勝5敗，對戰防禦率4.89，對戰被打擊率0.373，曾被朱育賢、林立敲過全壘打。