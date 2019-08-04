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勇士保住王朝核心　4年1億美元續約格林

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▲勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲防守大將格林續留勇士。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

勇士今夏持續穩固核心陣容，現在也確定將以4年1億美元的價碼，留下曾獲頒年度最佳防守球員的前鋒格林(Draymond Green)。如此一來勇士王朝湯普森(Klay Thompson)、柯瑞(Stephen Curry)至少將合作至2021-2022賽季結束。

2019-2020為格林5年8200萬美元舊合約的最後1年，年薪約1850萬。現在簽了新合約，讓他明年球季打完不用進入自由市場。新合約自2020-21賽季開始，4個球季將獲得2220萬、2400萬、2580萬和2760萬美元的年薪。新合約將格林綁住，至2023-24賽季結束。

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格林在2012年在第2輪35順位被勇士選進，更是勇士連續5年闖進總冠軍賽抱回3冠的重要成員。3次入選明星賽，他在2015-17年都入選年度防守第1隊，2018-19也入選第2隊，其中2017年更奪下抄截王以及年度最佳防守球員，強悍防守為勇士王朝不可或缺的力量。

勇士今夏成功保住核心成員，湯普森日前也簽下5年1億9000萬的大約，與格林同樣將待到2023-24賽季結束後，柯瑞5年2億的合約則是到2021-22賽季結束，3人將繼續攜手奮戰。來到勇士的羅素(D'Angelo Russell)的合約，則是到2022-23賽季。

關鍵字： 格林勇士
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