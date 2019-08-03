中華男籃最老菜鳥結婚了　張博勝大喜日籃壇眾星雲集

▲中華男籃國手「喇叭」張博勝大喜之日，現場籃壇眾星雲集。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

本屆瓊斯盃以32歲之齡成為最老國手菜鳥，張博勝3日晚間終於完成終身大事，與愛情長跑多年的女友劉珮玲完成終身大事。綽號「喇叭」的張博勝好人緣從婚宴現場席開40桌，台灣籃壇眾多教練、球員都紛紛到場祝賀就可得知。就連無法到場的陳盈駿、胡瓏貿、劉錚等人，也都親自錄製影片慶祝致意。

在台灣籃壇打滾多年，張博勝今年以32歲之齡入選瓊斯盃國手，也成為籃壇另類傳奇，此次他與相戀多年的女友劉珮玲步入禮堂，張博勝也特別感謝「凱瑟琳婚紗」的大力贊助，讓太座完美化身成「安東街王祖賢」。

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此次張博勝的好人緣從現場賓客名單就可得知，從中華隊前後任教練許晉哲、帕克，到CBA旅外球星周儀翔、「男模」呂政儒等多位籃壇好手，都親自現身祝賀。現場婚宴也相當另類，還提供各式禮品供賓客摸彩，也讓喜宴更添歡樂氣氛。

另外，在「伴郎」挑選上，張博勝更是相當用心，一字排開包括今年瓊斯盃國手周柏臣、陳冠全、林郅為及謝宗融，以及昔日台銀戰友莊曉文，「天龍陣」氣勢可說相當驚人。

而包括已經返回CBA母隊集訓的劉錚、陳盈駿、胡瓏貿，以及因轉播工作無法親自前來的緯來體育台主播張立群，也都提前錄製了祝賀影片，希望這對新人能夠百年好合，婚後生活幸福美滿。

▲張博勝大喜之日，伴郎全是中華男籃長人陣。（圖／記者杜奕君攝）