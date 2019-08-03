U12世界盃／余硯誠4局飆9K壓委國　最欣賞側投黃子鵬

▲U12世界盃少棒，余硯誠中繼登板4局送出9K。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒，中華隊複賽最後1戰面對委內瑞拉，雖然前2局被攻下6分，但在余硯誠登板後隨即回穩，上場4局送出9K僅被敲2安，成功壓制對手，打擊也有2保送1安打助隊奪勝，賽後他表示很滿意自己的表現，最欣賞Lamigo的側投黃子鵬，「很少看到下勾投那麼快的。」

中華隊此役前兩任投手失了6分後，余硯誠在2局上登板，雖然一開始連送出觸身，但後來慢慢回穩，還出現兩局讓對手3上3下，登板4局送出9次三振，連總教練李國強都讚賞，「他本身就很有力量，後來比數有拉開、超乎我們預期，就讓他能投多少是多少。」

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來自土城國小的余硯誠球齡不長，當初只希望能進入新北市代表隊，後來還被選進國家隊，他認為自己靠長打率被選進去，對於自己今天的投打表現，都相當滿意，先前他就曾說自己偶像是王柏融，「因為他打擊率很高。」

另外，喜愛Lamigo的余硯誠還表示，自己最欣賞的投手是低肩側投的黃子鵬，「就是看職棒看到的，很少有投手下勾還投那麼快，投球很強，他的比賽每一場我能看幾乎都能看。」

▲余硯誠打擊從替補站上先發。（圖／記者顏如玉攝）