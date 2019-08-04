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亞洲柔道公開賽／日職業隊2年級生　商瑠羽學會多思考

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▲▼ 日本職業柔道選手商瑠羽 。（圖／記者洪偵源攝）

▲商瑠羽。（圖／資料照／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／台北報導

除旅日的連珍羚外，商瑠羽目前也在日本當職業柔道選手，且待遇相當不錯，職業隊的生活，也開闊自己的柔道視野，幫自己更進步。

和連珍羚不同的是，商瑠羽是在日本出生、長大的台灣人，父母的事業重心都在日本，商瑠羽的柔道技術養成，都是在日本的環境，連珍羚是大學前往日本留學，之後進入職業隊。

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雖同樣是職業隊選手，但商瑠羽也揭露，日本職業柔道隊，性質像連珍羚所屬的小松柔道隊，其實並不多見，小松的規模比較大且完善。

連珍羚所屬的小松製作所，公司旗下的柔道隊有16名選手，還有專屬的訓練場和宿舍，商瑠羽說：「我則是公司契約社員，算是掛著公司的名字去比賽，練習可能回自己學校或道場。」

帝京科大畢業的商瑠羽，畢業後加入東急建設，這家公司最有名的建案就是涉谷車站，她每週有5天要到公司上班，多半是整理資料、打字的工作，公司不會讓選手做太粗重的工作。

練習時商瑠羽就到帝京大學訓練，商瑠羽說帝京大的強度高，很多職業選手會前去練習，「像珍羚學姐那樣編制的職業隊在日本並不多，多半像我這種，像三井住友也跟小松差不多。」

差在沒有專屬的訓練場與隊伍編制，商瑠羽指出，相同之處在於，職業選手的待遇都非常好，也可以在退役到公司上班成為真正的職員。

進入職業隊2年，商瑠羽指出，大學時比賽只要靠一股衝勁，進職業隊一植被要求多思考，多用頭腦，讓她第1年非常難適應，花了很多時間才改善，但也獲得進步。

身為從小旅日的柔道選手，商瑠羽也渴望像連珍羚一樣，明年能有機會以半個地主身份，在東京奧運登場，但目前排名難度不小，不過她樂觀地說，只要拿到1站好成績，結果就有可能不同。

▲▼ 日本職業柔道選手商瑠羽 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 柔道商瑠羽
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