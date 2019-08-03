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U12世界盃／中華隊決賽抗日前　教頭：先玩個「快閃」放鬆

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▲U12世界盃，中華隊江宗駿擊掌。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U12世界盃，中華隊將和日本隊爭冠。（圖／記者楊舒帆攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒，中華隊挺進冠軍戰後，將於4日晚間6點半再度對決日本，不過考慮到前幾天太過勞累，總教練李國強表示，明天預計不會訓練，只會做個操，玩個「快閃」活動，讓小將們放鬆，「希望他們勇於去表現，不要那麼拘謹。」

中華隊進入複賽後，場場都在晚間比賽，還因為雨勢一度打到11點多，李國強表示，小朋友連續下來蠻辛苦的，所以希望冠軍戰前讓他們放鬆一點，「畢竟他們自己就有鬥志想要再對決日本一次，心態很強勢，不會因為輸過一次就怕，反而更想贏回來。」

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▲中華隊3日早上進行小小快閃跳舞活動。（唐安教練提供） 

不過進入冠軍戰多少有壓力，李國強說，因此明天早上想讓小將們再進行一次「快閃跳舞」的活動，「可能在飯店門口，突然走到一邊放音樂就開始跳，跳完就走了這樣，希望他們多放鬆，勇於去表現，該表現就表現，不要太過拘謹，今天早上我們也玩了一次，是唐安教練發起的。」

對此唐安也表示，畢竟前幾天小朋友都打到太晚，今天早上雖然還不知道有沒有進冠軍戰，但還是希望孩子能好好享受，所以才會發起這個活動。

早在U12賽前，中華小將集訓時就已經開始練舞，李國強認為跳舞對孩子真的很有用，「可以讓身體更協調，讓肌群去伸展和舒緩，也可以學習節奏感，畢竟不管在哪個運動領域，節奏感都很重要。」

對於跳舞的課程和活動，中華隊長黃天賜也認為對自己幫助很大，而今天對委內瑞拉飆出9K的余硯誠則笑說，「應該就是幫助我瘦身吧！」

▲U12世界盃少棒，余硯誠。（圖／記者顏如玉攝）

▲余硯誠笑說跳舞能幫助自己瘦身。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃中華隊快閃
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