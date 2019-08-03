去年亞軍石宇奇腳踝傷勢退世錦賽　周天成下周超車登世界第二

▲石宇奇在印尼公開賽受傷 。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

繼前丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）退出19日於瑞士開打的世錦賽後，目前世界排名第2的大陸石宇奇也確定因為左腳踝側副韌帶扭傷，不但無緣日本公開賽和泰國公開賽，進行手術之後，也確定將退出今年的世錦賽好好養傷，至於何時復出還未可知。

石宇奇在前一站印尼公開賽16強賽，對上丹麥安東森（Anders ANTONSEN）時，第一局6：7落後，在救球時不小心扭傷腳踝，左腳踝整個腫起來就醫檢查，因此決定退賽，在經過檢查之後，確定是左腳踝側副韌帶扭傷，因此印尼站之後的日本以及泰國公開賽都只能退賽。

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而去年世錦賽冠軍的石宇奇，在上周經過手術之後，目前腳已經打上石膏，也確定退出本屆世錦賽，這不但影響他的世錦賽成績，也影響了爭取明年奧運積分的機會，而他的位置，將由大陸另一位黃宇翔補上，大陸依舊是由林丹、諶龍、陸光祖以及黃宇翔滿額參賽。

石宇奇因傷接連退賽，也影響了他的世界排名，目前世界第一的日本桃田賢斗仍以突破10萬積分領先群雄，不過本周世界第3的周天成，剛拿下印尼公開賽冠軍，目前已經打進泰國公開賽的決賽。由於今年世錦賽較晚開打，各選手都被扣除世錦賽積分，改補上亞錦賽，因此周天成下周世界排名將躍上第2，正式超車石宇奇，來到生涯新高，也是台灣本土男單的最高排名。

▼ 周天成奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）