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亞洲柔道公開賽／金牌戰3連敗　中華隊單日3銀

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▲▼ 亞洲柔道公開賽照片 。（圖／記者洪偵源攝）

▲袁姵君。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

2019年台北亞洲柔道公開賽，中華隊3日首戰摔出3張金牌戰門票，可惜都吞下敗仗，力拚東京奧運門票的楊勇緯，則在男子60公斤級拿下1面銅牌，單日中華隊進帳3銀3銅。

亞洲柔道公開賽隸屬IJF（International Judo Federation，國際柔道總會）第7級賽事，金牌獲得100分積分，銀牌70分、銅牌50分，是參賽門檻最低的國際賽，光南韓就報了30名選手。

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中華隊3日有女子52公斤級徐婉筑、57公斤級楊宇潔以及63公斤級袁姵君晉級決賽，徐婉築決賽遭日本選手吉岡理帆內腿擊敗，楊宇潔在計時器歸零前，被北韓李恩主（音譯）也被內腿掃倒。

最後的奪金希望落在袁姵君身上，決賽與來自日本、兩屆世錦賽團體金牌的山本杏，纏鬥到黃金得分賽，第14秒被對方反摔，至此中華隊連3場決賽以銀牌作收。

楊勇緯4強面對日本選手竪山将，兩度化解對方鎖臂攻勢，但仍敗下陣來，楊勇緯表示在日本移訓與對方曾在練習賽對壘過，「比賽中有些細節沒做好，沒能掌握機會。」

接著銅牌戰楊勇緯面對北韓選手朴永南，以三角鎖壓制對方，拿下一面銅牌，賽後表示以此作為以戰養戰的一環，備戰之後的世錦賽。

中華隊在女子63公斤級由廖宇蓉拿到1面銅牌，男子66公斤級的林真豪也貢獻1面銀牌，單日進帳3銀、3銅。

▲▼ 亞洲柔道公開賽照片 。（圖／記者洪偵源攝）

▲楊勇緯。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 亞洲柔道公開賽楊勇緯
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