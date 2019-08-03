泰國公開賽／周天成46分鐘直落二李梓嘉　一局未失殺進決賽

▲周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽的泰國公開賽3日進行各項4強賽事，台將僅剩男單一哥周天成持續挺進，4強賽對上馬來西亞李梓嘉，最終周天成以直落二（21：14、22：20）擊退對手，搶下決賽門票，力拼本賽季第二冠。

周天成勇奪超級1000賽印尼公開賽冠軍後，雖然在日本公開賽16強止步，不過再戰泰國公開賽，首輪對上南韓李東根、16強碰印度卡夏普（PARUPALLI Kashyap），8強賽則是交手日本西本拳太都是直落二一局未失勝出。

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周天成晉級四強將對上世界排名17的大馬新星李梓嘉，雙方交手4次各握有2勝，最近一次交手，是在今年3月的德國公開賽，周天成直落二拿下。

本次交手第一局，一開始周天成突擊，李梓嘉挑後場先拿分，雙方2平，李梓嘉搶網進攻，周天成網前下殺，李梓嘉想網前想變拍處理掛網，周天成大對角殺球6：4，周天成直線跳殺、李梓嘉回擊出界，周天成近身防守掛網，周天成失誤雙方9平，周天成翻網球李梓嘉回擊出界，周天成11：10。

周天成斜角突擊，李梓嘉對角調動攻擊，雙方比數緊咬，李梓嘉挑後場出界，周天成斜線殺球落界內、李梓嘉殺球出界，周天成15：12，李梓嘉掛網、出界，周天成握有5分優勢，周天成回擊出界，周天成搶網下殺18：14，李梓嘉連續失誤，周天成出現局點，周天成搶網撲球21：14拿下。

第二局周天成回球掛網，李梓嘉接連失誤，周天成2：1，李梓嘉直線殺球出界，周天成猜錯邊，雙方3平，李梓嘉lucky ball再搶網進攻，32拍來回後周天成延遲出拍讓李梓嘉掛網，周天成搶網下殺，李梓嘉勾對角，周天成撲球讓李梓嘉來不及，周天成殺向李梓嘉胯下11：10。

李梓嘉快攻追平，周天成突擊讓李梓嘉回應不及，周天成回擊掛網雙方12平，周天成側身斜角挑後場，可惜連兩球出界、李梓嘉掛網15平，周天成撲球不及被反超16：18，李梓嘉掛網，周天成追至18平，周天成掛網，周天成斜殺19平，李梓嘉直線殺球先出現局點，周天成追至20平，周天成翻網球出現賽末點，斜線殺球22：20直落二，搶下決賽門票，也振臂歡呼！

周天成以46分鐘直落二擊敗李梓嘉後，本站目前一局未失晉級決賽，將問鼎本賽季第二冠，對手將是稍晚日本常山幹太和香港伍家朗對決後的勝方。