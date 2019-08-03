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U12世界盃／郭宸安老爸面前開轟　中華3局追平6比6委國

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▲U12世界盃少棒，中華隊，郭宸安。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，中華隊，郭宸安。（圖／記者顏如玉攝））

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃複賽最後一戰，中華對委內瑞拉無關晉級，賽前確定晉級冠軍戰，此戰由江庭毅先發，首局遇到亂流失3分，2局又換兩任投手，掉3分才止血，郭勇志到場看兒子郭宸安比賽，他在3局開轟，以3分彈幫助中華隊追成4比6，再靠吳翊叡關鍵安打追平6比6。

中華隊首局江庭毅面對委內瑞拉先發打線，卡斯提洛敲出右外野安打並盜上二壘，卡布雷拉（Jean Blanco）跑出內野安打，形成一、三壘有跑者，這時捕手發生捕逸，委內瑞拉得1分，費南德茲靠不死三振上壘，三振目前6轟暫居全壘打王的多明奎茲，然後以滾地球解決下一棒，這時發生捕逸送1分，盧哥敲出二壘安打攻下1分，江庭毅穩下來飆三振，此局被委內瑞拉攻下3分。

請繼續往下閱讀...

中華隊1局下進攻，葉弘仁掃出左外野安打，江宗駿右外野飛球遭到接殺，江庭毅敲出穿越一、二壘安打，形成一、三壘有跑者，跑者靠暴投上二壘，黃天賜被三振，蔡韋辰被三振。

中華隊2局上換投，左投陳昱安接替，連兩保送後，委內瑞拉首棒短打，靠野手選擇上壘，攻佔一、二壘，第二任捕手江庭毅發生捕逸，然後又保送，形成滿壘，費南德茲敲安打帶2分打點，三振拿下第2出局，但仍發生捕逸掉1分，投出觸身球保送，再三振化解滿壘危機。2局下，郭宸安三振、張耀允游擊滾地球，余硯誠保送，吳翊叡滾地球。

中華隊3局上余硯誠續投，演出3上3下，飆2K，3局下葉弘仁敲出游擊滾地球，江宗駿保送上壘，盜壘成功上二壘，江庭毅穿越一、二壘安打，黃天賜再敲安打帶1打點，累計20分打點，為中華隊拿下第1分，蔡韋辰敲出右外野飛球形成兩出局，郭宸安轟出3分砲拉近比數至4比6。陳楷升、余硯誠保送上壘，吳翊叡再敲二壘安打，帶回2分打點追平比數，葉弘仁三振。

中華隊先發陣容
第一棒 游 葉弘仁
第二棒 中 江宗駿
第三棒 投 江庭毅
第四棒 三 黃天賜
第五棒 一 蔡韋辰
第六棒 右 郭宸安
第七棒 左 張耀允
第八棒 捕 全叡
第九棒 二 吳翊叡

委內瑞拉先發陣容
第一棒 二 卡斯提洛（Yolfran Castillo）
第二棒 三 卡布雷拉（Jean Blanco）
第三棒 捕 費南德茲（Johan Fernandez）
第四棒 一 多明奎茲（Leonel Dominguez）
第五棒 右 薩米恩托（Reinaldo Sarmiento）
第六棒 指 盧哥（Yoneiker Lugo）
第七棒 中 羅哈斯（Franklin Rojas）
第八棒 左 薩拉斯（Eyden Salas）
第九棒 游 洛曼（Jheanpol Roman）
投手 戈多伊 （Rainner Godoy）

關鍵字： U12世界盃中華隊
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