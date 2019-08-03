U12世界盃／首局遇到亂流　中華0比3落後委內瑞拉

▲U12世界盃少棒，中華隊，葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃複賽最後一戰，中華對委內瑞拉無關晉級，賽前確定晉級冠軍戰，此戰由江庭毅先發，首局遇到亂流失3分落後。

中華隊首局江庭毅面對委內瑞拉先發打線，卡斯提洛敲出右外野安打並盜上二壘，卡布雷拉（Jean Blanco）跑出內野安打，形成一、三壘有跑者，這時捕手發生捕逸，委內瑞拉得1分，費南德茲靠不死三振上壘，三振目前6轟暫居全壘打王的多明奎茲，然後以滾地球解決下一棒，這時發生捕逸送1分，盧哥敲出二壘安打攻下1分，江庭毅穩下來飆三振，此局被委內瑞拉攻下3分。

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中華隊1局下進攻，葉弘仁掃出左外野安打，江宗駿右外野飛球遭到接殺，江庭毅敲出穿越一、二壘安打，形成一、三壘有跑者，跑者靠暴投上二壘，黃天賜被三振，蔡韋辰被三振。

中華隊2局上換投，左投陳昱安接替，連兩保送後，委內瑞拉首棒短打，靠野手選擇上壘，攻佔一、二壘，第二任捕手江庭毅發生捕逸，然後又保送，形成滿壘，費南德茲敲安打帶2分打點，

中華隊先發陣容

第一棒 游 葉弘仁

第二棒 中 江宗駿

第三棒 投 江庭毅

第四棒 三 黃天賜

第五棒 一 蔡韋辰

第六棒 右 郭宸安

第七棒 左 張耀允

第八棒 捕 全叡

第九棒 二 吳翊叡

委內瑞拉先發陣容

第一棒 二 卡斯提洛（Yolfran Castillo）

第二棒 三 卡布雷拉（Jean Blanco）

第三棒 捕 費南德茲（Johan Fernandez）

第四棒 一 多明奎茲（Leonel Dominguez）

第五棒 右 薩米恩托（Reinaldo Sarmiento）

第六棒 指 盧哥（Yoneiker Lugo）

第七棒 中 羅哈斯（Franklin Rojas）

第八棒 左 薩拉斯（Eyden Salas）

第九棒 游 洛曼（Jheanpol Roman）

投手 戈多伊 （Rainner Godoy）