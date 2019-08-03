U12世界盃／中華隊已闖冠軍戰　複賽終戰對委內瑞拉江庭毅先發

▲江庭毅。（圖／記者楊舒帆攝）
記者楊舒帆／台南報導
U12世界盃複賽最後一戰，中華對委內瑞拉，無關晉級的比賽，由江庭毅先發，總教練李國強說，「會讓最好的先發就上場，不會因為這場而疏忽。」
江庭毅是中華隊當家捕手，但投球也很有潛力，江庭毅的曲球是秘密武器，李國強曾說，「他的曲球是進本壘前一刻掉很快，很像會煞車一樣，出手後很快壓下去，跟千賀滉大很像，所以很容易引誘打者。」
江庭毅登板後，全叡負擔先發捕手任務，李國強也說，「希望讓他能在這個比賽多累積一些經驗。」江庭毅能精簡用球數的話，就會繼續讓他投下去，這場比賽還是要全力搶勝。
中華隊先發陣容
第一棒 游 葉弘仁
第二棒 中 江宗駿
第三棒 投 江庭毅
第四棒 三 黃天賜
第五棒 一 蔡韋辰
第六棒 右 郭宸安
第七棒 左 張耀允
第八棒 捕 全叡
第九棒 二 吳翊叡
委內瑞拉先發陣容
第一棒 二 卡斯提洛（Yolfran Castillo）
第二棒 三 卡布雷拉（Jean Blanco）
第三棒 捕 費南德茲（Johan Fernandez）
第四棒 一 多明奎茲（Leonel Dominguez）
第五棒 右 薩米恩托（Reinaldo Sarmiento）
第六棒 指 盧哥（Yoneiker Lugo）
第七棒 中 羅哈斯（Franklin Rojas）
第八棒 左 薩拉斯（Eyden Salas）
第九棒 游 洛曼（Jheanpol Roman）
投手 戈多伊 （Rainner Godoy）