U12世界盃／中華隊已闖冠軍戰　複賽終戰對委內瑞拉江庭毅先發



▲江庭毅。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃複賽最後一戰，中華對委內瑞拉，無關晉級的比賽，由江庭毅先發，總教練李國強說，「會讓最好的先發就上場，不會因為這場而疏忽。」

江庭毅是中華隊當家捕手，但投球也很有潛力，江庭毅的曲球是秘密武器，李國強曾說，「他的曲球是進本壘前一刻掉很快，很像會煞車一樣，出手後很快壓下去，跟千賀滉大很像，所以很容易引誘打者。」

江庭毅登板後，全叡負擔先發捕手任務，李國強也說，「希望讓他能在這個比賽多累積一些經驗。」江庭毅能精簡用球數的話，就會繼續讓他投下去，這場比賽還是要全力搶勝。

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中華隊先發陣容

第一棒 游 葉弘仁

第二棒 中 江宗駿

第三棒 投 江庭毅

第四棒 三 黃天賜

第五棒 一 蔡韋辰

第六棒 右 郭宸安

第七棒 左 張耀允

第八棒 捕 全叡

第九棒 二 吳翊叡

委內瑞拉先發陣容

第一棒 二 卡斯提洛（Yolfran Castillo）

第二棒 三 卡布雷拉（Jean Blanco）

第三棒 捕 費南德茲（Johan Fernandez）

第四棒 一 多明奎茲（Leonel Dominguez）

第五棒 右 薩米恩托（Reinaldo Sarmiento）

第六棒 指 盧哥（Yoneiker Lugo）

第七棒 中 羅哈斯（Franklin Rojas）

第八棒 左 薩拉斯（Eyden Salas）

第九棒 游 洛曼（Jheanpol Roman）

投手 戈多伊 （Rainner Godoy）