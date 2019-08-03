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梅西砲轟南美足協貪腐　遭禁賽3個月+5萬美元罰款

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▲▼ 美洲盃四強賽，巴西vs 阿根廷，梅西 。（圖／路透）

▲梅西砲轟南美足協遭禁賽3個月+5萬美元罰款 。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

美洲盃在7月7日落幕，最終是由巴西奪下冠軍，而梅西(Lionel Messi)率領的阿根廷則是拿下第3名，雖然獲得季軍，但梅西賽後卻不願領獎，更痛批南美足總腐敗，認為就是要把冠軍做給巴西，而這番言論也讓南美足協做出懲處，將梅西禁賽3個月並罰款5萬美元。

梅西率領阿根廷在美洲盃一路闖到季軍戰對決智利，不過他卻在比賽中遭到智利後衛梅德爾(Gary Medel)搶先卡位，球出界後兩人展開激烈口角，梅德爾氣憤的搶先展開攻勢用胸部頂了梅西好幾下，結果兩人都直接被紅牌出場，賽後梅西痛批，「我根本不該拿紅牌，這場比賽我們踢很棒。」

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另外在4強戰阿根廷對決巴西的比賽，最終由巴西2比0勝出，其中有兩次可能是12碼罰球的關鍵判決，並沒有用VAR重新確認，也讓梅西怒火中燒，「我們根本沒必要被捲入這場鬧劇，整個比賽下來我們並沒有獲得尊重。貪腐、裁判問題讓人感到遺憾，他們不讓球員享受足球，毀了這一切。」

連續2件事情，讓梅西最終失去理智，在頒獎典禮上拒絕出席表示抗議，之後還說阿根廷「不應同流合汙」，甚至表示「美洲盃冠軍就是要做給巴西」，接連的砲轟，也引起外界譁然，南美足協也在第一時間作出回應，認為梅西相當不尊重所有比賽球隊和足協專業人士。

事隔1個月，現在南美足協對梅西做出懲處，將他禁賽3個月並且罰款5萬美元，意謂著梅西到11月3日之前都無法代表阿根廷出賽，在這期間阿根廷至少有3場友誼賽，分別對決智利、墨西哥、德國，若梅西對於判罰不滿，則可以在未來7天內申請上訴。

▲梅西罕見吞下紅牌。（圖／路透）

▲梅西季軍戰吞下紅牌 。（圖／路透）

關鍵字： 阿根廷美洲盃梅西
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