2019 JBI籃球訓練營　谷毛唯嘉奪MVP殊榮

▲谷毛唯嘉是今年JBI訓練營MVP得主。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

「2019 Jordan Brand Invitational籃球訓練營」在2日進行最終冠軍決賽，經過5天嚴格訓練後，白隊脫穎而出獲得前進上海賽事殊榮。來自健行科大的主力控衛谷毛唯嘉拿下訓練營MVP殊榮，至於瓊斯盃中華白國手長人曾祥鈞則是最後冠軍賽MVP。

2019年JBI訓練營，此次更請來SBL冠軍教頭許晉哲領銜負責訓練來自台灣、香港等地的年輕世代好手，在經過5天紮實訓練後，2日晚間最終由白隊在冠軍賽脫穎而出，奪下進軍上海NBA 5對5賽事機會。

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另外，此次訓練營表現出色的健行科大控衛谷毛唯嘉，憑藉優異表現獲選為訓練營MVP，而連兩年入選瓊斯盃中華白國手的曾祥鈞，則在冠軍賽打出優質表現，奪下最終決賽MVP。

此次訓練營其餘個人獎項如下：

Most Outstanding Offense ：健行科大謝亞軒

Most Outstanding Defense ：政治大學聶歐瑪

Most Improved Player ：台灣藝大周日騰

Jumpman Spirit Award ：健行科大簡廷兆

▲瓊斯盃中華白國手曾祥鈞拿下JBI訓練營決賽MVP。（圖／資料照）