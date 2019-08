2019 JBI籃球訓練營　谷毛唯嘉奪MVP殊榮

▲谷毛唯嘉是今年JBI訓練營MVP得主。(圖/資料照)

記者杜奕君/台北報導

「2019 Jordan Brand Invitational籃球訓練營」在2日進行最終冠軍決賽,經過5天嚴格訓練後,白隊脫穎而出獲得前進上海賽事殊榮。來自健行科大的主力控衛谷毛唯嘉拿下訓練營MVP殊榮,至於瓊斯盃中華白國手長人曾祥鈞則是最後冠軍賽MVP。

2019年JBI訓練營,此次更請來SBL冠軍教頭許晉哲領銜負責訓練來自台灣、香港等地的年輕世代好手,在經過5天紮實訓練後,2日晚間最終由白隊在冠軍賽脫穎而出,奪下進軍上海NBA 5對5賽事機會。

請繼續往下閱讀...

另外,此次訓練營表現出色的健行科大控衛谷毛唯嘉,憑藉優異表現獲選為訓練營MVP,而連兩年入選瓊斯盃中華白國手的曾祥鈞,則在冠軍賽打出優質表現,奪下最終決賽MVP。

此次訓練營其餘個人獎項如下:

Most Outstanding Offense :健行科大謝亞軒

Most Outstanding Defense :政治大學聶歐瑪

Most Improved Player :台灣藝大周日騰

Jumpman Spirit Award :健行科大簡廷兆

▲瓊斯盃中華白國手曾祥鈞拿下JBI訓練營決賽MVP。(圖/資料照)