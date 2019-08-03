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詹皇求勝欲不如前？　前騎士總管出面澄清只是擔心

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▲前騎士總管葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

▲前騎士總管葛瑞芬澄清沒有批評詹皇。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

前騎士總管葛瑞芬(David Griffin)日前接受《運動畫刊》採訪，語出驚人的批評詹姆斯(LeBron James)在2016年奪冠後，已經沒有贏球的渴望，不僅震驚外界，就連「詹皇」也在推特、IG上做出回應，而現在葛瑞芬再次出面作出澄清，稱自己的話被斷章取義。

葛瑞芬過去在騎士打造出爭冠陣容，是克里夫蘭重要的人物之一，一直以來跟詹姆斯的關係也都非常密切，不過他卻在日前受訪嗆詹姆斯認為每年都要為造他打造冠軍陣容很痛苦，「我們所做的一切缺乏活力而不可持續，老實說，一點都不有趣，我感到非常痛苦。」另外葛瑞芬還表示在詹姆斯率隊奪冠後，心態已經完全不一樣，「我不認為他對贏球的渴望還是跟以前一樣。」

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這樣的言論也震驚到了詹姆斯團隊，就連「詹皇」自己也在推特、IG上連續發文，疑似在對葛瑞芬的言論做出反擊。現在葛瑞芬則親自出面滅火，澄清自己的話是被斷章取義，「那篇文章沒有指出這段話背後的情況，這是我在特定時間說的，並不是什麼新聞，只是以這樣的方式出來，就感覺好像是我現在說的一樣，但事實並非如此。」

▲湖人詹姆斯、快艇加里納利。（圖／CFP）

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

葛瑞芬說對於詹姆斯求勝欲望改變這段話，是在騎士剛奪冠時說的，而這也只不過是擔心，「我當時相信，任何一個出生於俄亥俄州小城阿克倫的人，在幫助克里夫蘭奪下52年來第1個總冠軍後，都無法保持他原來的樣子，根本不可能。而我當時擔心的是，詹姆斯對於勝利不會在擁有那股相同的、非人類一樣的求勝欲，顯然的是，我們之後都見證了詹姆斯又多次打入總冠軍戰，證明了我的擔憂是無稽之談，但那篇文章沒有表明我談的時間點。」

看似葛瑞芬與詹姆斯的關係已經破裂，但葛瑞芬則說雙方的關係沒有問題，「當我們所做的一切都要受到審視，而我說感覺真的很不舒服或者說痛苦，原因在於我無法應對媒體的關注，但不是說我對於跟詹姆斯共事很痛苦，我們過去和現在都有非常良好的關係。」

▲湖人詹姆斯、灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇先前在推特、IG反擊葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA騎士葛瑞芬詹姆斯
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