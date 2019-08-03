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中職／王溢正對決伍鐸　運彩開盤看好桃猿

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▲▼中華職棒明星賽,中華隊,王溢正。（圖／記者季相儒攝）

▲王溢正。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿和富邦悍將本週在新莊棒球場的第二場賽事，作客的猿隊派出最穩定的當家土投姐姐王溢正掛帥主投，而地主富邦則是由洋投伍鐸應戰。台灣運彩開盤，看好桃猿。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.85、Lamigo桃猿賠率1.65、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率2.05，富邦悍將受讓1.5分，賠率1.50、大小分開出11.5分，大分賠率1.70，小分賠率1.80、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

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王溢正今年戰績9勝2敗，防禦率4.50，本季曾對富邦先發過6場比賽，拿下3勝2敗的成績，防禦率和整季平均相同皆為4.50，被打擊率是偏高的0.340。上一次對戰在7月21日，王溢正主投6局，被敲7支安打，失2分皆為自責分，繳出優質先發表現，最後也拿下勝投。悍將打線中，王正棠、陳品捷、蔣智賢、林哲瑄和胡金龍對戰姐姐的打擊率皆超過4成，其中王正棠和林哲瑄都曾從王溢正手中轟出過2發紅不讓，必須特別留意。

伍鐸本季2勝9敗的成績，防禦率5.24，被打擊率0.319。今年曾對Lamigo先發3次，獲得1勝1敗的戰績，對戰防禦率則較平均高為5.68。伍鐸本季狀況較去年不穩定，壓制力明顯降低，去年對戰Lamigo防禦率僅3.83，今年則是超過5。上一次對戰同樣在7月21日，不過伍鐸是以中繼角色出賽，2局失1分，挨了4支安打，暴力猿左打部隊對於伍鐸的球路相當有心得，對戰打擊率大多皆超過3成，而陣中朱育賢、林泓育對伍鐸曾有開轟紀錄。

關鍵字： 王溢正伍鐸中華職棒富邦悍將Lamigo桃猿運彩
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