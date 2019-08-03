甜瓜不想要告別巡演　感嘆從未有過豪華隊友都自己一人

▲安東尼不想要有告別巡演。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

生涯已經步入晚年的安東尼(Carmelo Anthony)，儘管自身並未表態退役也還想要回到球場繼續征戰，但至今還是沒有球隊要簽下他，安東尼近期也上節目表示自己一直以來從來都是獨自奮戰，並沒有向詹姆斯(LeBron James)一樣有豪華隊友，另外先前安東尼的訓練師表示他想要有告別賽季，「甜瓜」本人也親口否認，只想要平靜退休。

安東尼上賽季加盟火箭，結果卻只打了10場就被放棄，而「甜瓜」自從離開尼克後，生涯可說就過的很悲慘，到了雷霆水土不服，原先以為到了休士頓可以重新開始，結果更沒有發揮空間，至今已經9個月都還沒人要。先前安東尼的訓練師爆料，他希望能像韋德一樣有個告別賽季，想和其他球員交換球員，因為安東尼有一個偉大的生涯，只是對於這樣的說法，安東尼親自否認。

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安東尼表示，「我從來沒有想過要搞什麼告別巡演，我本來想過這個賽季是我最後一季，但那是之前的事了，當時我情緒很低落，所以才會這麼想，不過現在我覺得我依然可以繼續打球，我的朋友們也知道我可以繼續打球。我想我退役時會很平靜，我現在每天起床都是做一樣的訓練安排，如果我知道要退役了，我會平淡處理，可以做其他事，因為我知道不會再受到限制。」

▲甜瓜認為自己從未有過詹皇、韋德過去那種豪華隊友。（圖／達志影像／美聯社）



一直以來「甜瓜」不論是在金塊還是尼克，他都是球隊的頭號進攻手，擁有無限的球權，生涯獲獎無數的他現在缺的就只有一坐NBA總冠軍，而他對於自己生涯經歷，卻表示一直以來都是獨自奮戰，從來沒有像詹姆斯或韋德(Dwyane Wade)一樣有豪華隊友，「我過去從來沒有那樣的處境，從沒有像詹姆斯一樣有那種球隊，也沒有跟韋德一樣，過去我的球隊都沒有球星，都只有我一人。」

身為白金一代成員的安東尼，過去同隊最大咖球星莫過於在金塊時期與「戰神」艾佛森(Allen Iverson)同隊，只不過當時「戰神」已經步入生涯晚年，戰力自然不及巔峰時期，生涯至今無冠也是安東尼最大遺憾。

▲安東尼。（圖／達志影像／美聯社）