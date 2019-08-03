運動雲

>

甜瓜不想要告別巡演　感嘆從未有過豪華隊友都自己一人

ETtoday運動雲

▲▼甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲安東尼不想要有告別巡演。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

生涯已經步入晚年的安東尼(Carmelo Anthony)，儘管自身並未表態退役也還想要回到球場繼續征戰，但至今還是沒有球隊要簽下他，安東尼近期也上節目表示自己一直以來從來都是獨自奮戰，並沒有向詹姆斯(LeBron James)一樣有豪華隊友，另外先前安東尼的訓練師表示他想要有告別賽季，「甜瓜」本人也親口否認，只想要平靜退休。

安東尼上賽季加盟火箭，結果卻只打了10場就被放棄，而「甜瓜」自從離開尼克後，生涯可說就過的很悲慘，到了雷霆水土不服，原先以為到了休士頓可以重新開始，結果更沒有發揮空間，至今已經9個月都還沒人要。先前安東尼的訓練師爆料，他希望能像韋德一樣有個告別賽季，想和其他球員交換球員，因為安東尼有一個偉大的生涯，只是對於這樣的說法，安東尼親自否認。

請繼續往下閱讀...

安東尼表示，「我從來沒有想過要搞什麼告別巡演，我本來想過這個賽季是我最後一季，但那是之前的事了，當時我情緒很低落，所以才會這麼想，不過現在我覺得我依然可以繼續打球，我的朋友們也知道我可以繼續打球。我想我退役時會很平靜，我現在每天起床都是做一樣的訓練安排，如果我知道要退役了，我會平淡處理，可以做其他事，因為我知道不會再受到限制。」

▲▼韋德（Dwyane Wade）生涯最後一次對決詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

▲甜瓜認為自己從未有過詹皇、韋德過去那種豪華隊友。（圖／達志影像／美聯社）

一直以來「甜瓜」不論是在金塊還是尼克，他都是球隊的頭號進攻手，擁有無限的球權，生涯獲獎無數的他現在缺的就只有一坐NBA總冠軍，而他對於自己生涯經歷，卻表示一直以來都是獨自奮戰，從來沒有像詹姆斯或韋德(Dwyane Wade)一樣有豪華隊友，「我過去從來沒有那樣的處境，從沒有像詹姆斯一樣有那種球隊，也沒有跟韋德一樣，過去我的球隊都沒有球星，都只有我一人。」

身為白金一代成員的安東尼，過去同隊最大咖球星莫過於在金塊時期與「戰神」艾佛森(Allen Iverson)同隊，只不過當時「戰神」已經步入生涯晚年，戰力自然不及巔峰時期，生涯至今無冠也是安東尼最大遺憾。

▲▼ 火箭安東尼。（圖／路透）

▲安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA安東尼詹姆斯韋德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

推薦閱讀

中職／張正偉影帝演出　界外滑接舉左手騙過裁判

U12世界盃／中華有望晉級冠軍戰　日韓戰是關鍵

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

林書豪獲以色列強權馬卡比報價　美媒建議先到海外打球再拚回NBA

中職／味全龍談妥森榮鴻、曾傳昇　選秀只剩5人沒簽

U12世界盃／古巴隊休兵日賣場大採購　最多人買手機

U12世界盃／變化球壓墨國　郭勇志之子郭宸安完投：爸爸只教直球

U12世界盃／古巴勝南韓　中華進冠軍戰利多

中職／洋投如何取捨　伯納：藍迪強森來就馬上換

中職／總教練生涯首勝　郭建霖：明、後天再繼續

熱門新聞

中職／張正偉影帝演出　界外滑接舉左手騙過裁判

U12世界盃／中華有望晉級冠軍戰　日韓戰是關鍵

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

林書豪獲以色列強權馬卡比報價　美媒建議先到海外打球再拚回NBA

中職／味全龍談妥森榮鴻、曾傳昇　選秀只剩5人沒簽

U12世界盃／古巴隊休兵日賣場大採購　最多人買手機

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2前騎士總管葛瑞芬澄清未批評詹皇

3甜瓜：從未有豪華隊友都自己一人

4韓國教頭談爭議判決　盼小球員未來別受影響

5不想南韓壟斷獎牌　蘇思蘋逆轉秀

熱門新聞

1張正偉影帝演出　界外滑接騙過裁判

2中華有望晉級冠軍戰　日韓戰關鍵

3羅力上不了大聯盟　伯納分析主因

4林書豪獲以色列強權馬卡比報價

5味全談妥森榮鴻、曾傳昇　剩5人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年7月mvp戰報

【中職Highlight】高國輝雙響砲轟4打點　富邦7比2擊敗兄弟｜7/31 富邦悍將VS.中信兄弟

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

生涯首獲單月MVP　陳鴻文不居功：靠著全隊幫忙拿下

U12少壘賽秘魯打擊不好仍有撇步剋中華

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366