庫茲馬認為甜瓜比聯盟一半球員更強　想和他當隊友

▲庫茲馬認為安東尼比聯盟一半球員更強。（圖／翻攝自庫茲馬IG）



記者張曜麟／綜合報導

去年加盟火箭卻只打了10場就被放棄的安東尼(Carmelo Anthony)，近期終於上節目表達了自己的想法，透露已經接受替補的身分，雖然他已經9個月沒比賽打，但仍舊每天去訓練，先前就與湖人小將庫茲馬(Kyle Kuzma)一起特訓，而庫茲馬也表示「甜瓜」仍比聯盟一半球員還強，自己也很想和他當隊友。

安東尼上賽季只為火箭打了10場比賽就遭到放棄，這名過去10屆的全明星被裁掉後，都沒有任何球隊要簽他，就連現在自由市場開啟一個月，安東尼還是乏人問津，只是他被修飾頓釋出後，並沒有鬆懈，近期他上節目就透露，每天還是會到球館去訓練，為了就是保持最佳狀態，並且不避諱的表示自己願意去湖人打球，想和詹姆斯(LeBron James)當隊友。

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先前安東尼才和庫茲馬進行特訓，現在這名紫金小將也站出幫安東尼說話，「和安東尼訓練非常棒，他是史上最偉大球員之一，也是有史以來最好的得分手之一，從他身上我能學到很多東西。安東尼現在的實力仍比聯盟一半的球員還要強，毫無疑問，他現在應該要在一支球隊中，他仍是最好的球員之一，我不懂為何這麼多人毀謗他，可能是現在風氣就這樣。」

「如果他能來到洛杉磯打球我會很高興，但這不是我能決定的，這取決於佩林卡，他會做出對於湖人最好的決定，到目前為止，我覺得他在打造湖人這套陣容上做得非常好。」庫茲馬表示。目前湖人的確還有一個空缺，「詹皇」也曾在上賽季中表示想要和安東尼一起打球，但這個空缺疑似是為了要搶伊古達拉(Andre Iguodala)所留的，安東尼是否會加入紫金軍團仍是未知數。

▲安東尼至今沒人要。（圖／路透）