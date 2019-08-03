林志傑表態：返台打球仍是選項　富邦勇士有接觸

▲林志傑親口表態反台打球仍是選項。（圖／CFP）

記者杜奕君／台北報導

現年37歲的「野獸」林志傑在效力CBA浙江廣廈長達10年後，在上季結束約滿離隊，接下來個人動向也持續引發關注，林志傑2日在出席「2019 Jordan Brand Invitational」籃球訓練營時表示，「目前返台打球仍是選項之一！」而同場出席的富邦教頭許晉哲則透露，「確實和林志傑在內的3名旅外球星都有接觸。」

2019 Jordan Brand Invitational籃球訓練營(以下簡稱JBI訓練營)2日匯集多位UBA層級好手，進行最終冠軍決賽，現場也請來多位台灣籃壇重量級好手壓陣，其中掛頭牌者正是林志傑及上季返台效力ABL寶島夢想家的「少俠」田壘。

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林志傑在CBA廣廈隊效力長達10季後，個人輝煌功績無數，但上季結束約滿後，由於CBA新制，規定每隊僅能有1名台港澳選手，在廣廈陣中另一台灣好手劉錚仍有合約在身情況下，林志傑確定無緣續留。

即便已經高齡37歲，但野獸仍傳出有多支CBA勁旅希望網羅，但林志傑不諱言，返台打球也是其選項之一。

富邦勇士總教練許晉哲透露，「先前確實和林志傑、曾文鼎及楊敬敏3位過去幾年效力CBA的戰將有接觸，除了日前楊敬敏傳出可能重返CBA，目前球團也持續和林志傑、曾文鼎進行溝通。」

許晉哲表示，「林志傑比較有想法一點，因為他還要考慮到照顧家人這點，我們一定會積極爭取他的加盟，目前確實還沒有簽約，如果有好消息一定會和大家分享。」

林志傑是「黃金世代」最耀眼球星之一，也是台灣選手前進CBA發展表現最佳球星，甚至被稱為「廣廈隊魂」，在整個亞洲籃球籃壇都有極高地位。

▲楊敬敏日前率先表態可能重返CBA。（圖／CFP）