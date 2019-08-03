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甜瓜還熱愛籃球才沒選擇退役 　現在已可以接受打替補

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▲▼ 火箭安東尼。（圖／路透）

▲安東尼已經可以接受替補的身分。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

自從去年與火箭分手後，安東尼(Carmelo Anthony)就沒有被任何球隊簽下，儘管現在自由市場已經開啟一個月，但「甜瓜」依舊乏人問津，許多人都認為他的生涯已經結束，近期安東尼上節目，終於談到現在自己的心態，表示還是很熱愛籃球，現在已經不介意打替補了。

去年轉戰火箭的安東尼，原先希望可以衝擊總冠軍，不料他卻只打了10場就被火箭放棄，這位過去10屆的MVP遭到休士頓釋出後，至今沒有任何球隊想要簽下他，落得無球可打的情況，生涯後期可說非常悽慘。先前更有許多人稱安東尼的生涯已經結束，他的打法並不適合現今聯盟，現在安東尼終於出面談及了現況。

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過去一直無法轉變心態的安東尼，現在已經來到生涯後期，對於現在的情況他表示，「我當時真的覺得受夠一切了，但現在我不想在處理這些複雜的事情，我熱愛這項運動，不過我覺得這運動並沒有給我回報，這就是我當時的感受。我覺得我對比賽的愛比起比賽對我的愛更多，只是我依然非常愛籃球，才讓我捨不得離開，我只是單純熱愛比賽而已。對此我願意做任何的事情，我和年輕球員一起訓練，也是讓自己保持狀態。」

過往都是擔任先發的安東尼，現在已經不是球隊第一進攻點，只是他過去都無法適應自己是替補身分，對此他說，「每個階段我心態都不一樣，我覺得現在我還能打球，但因為媒體的關係讓我無球可打，所以我選擇上節目說出自己心裡話和真相；我想要打球，想贏下總冠軍，我應該在得到一個機會，現在我已經不介意打替補了。如果真的沒機會回到NBA打球，我也會平淡面對，我的經紀人聯絡過很多支球隊，其中就包括湖人和快艇，我很願意和詹姆斯一起打球。」

▲火箭安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲安東尼沒退役是對籃球還有熱愛。（圖／CFP）

關鍵字： NBA安東尼
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