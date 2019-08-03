聖誕大戰賽程出爐洛杉磯演內戰　詹皇14次出賽史上第2

▲詹姆斯第13次出席聖誕大戰史上第2多。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

今年堪稱史上最狂的自由市場交易，也讓聯盟誕生許多勁旅，使得新賽季還未開打就已經掀起巨大話題。根據《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)爆料，今年的聖誕大戰賽程依舊是5場比賽，其中最受矚目的就是洛杉磯內戰，由湖人對決快艇，而這也是詹姆斯(James LeBron)生涯第14次參加聖誕大戰，是歷史第2多次。

根據「沃神」爆料，今年聖誕大戰仍排了5場比賽，分別為快艇對決湖人、鵜鶘對決金塊、塞爾提克對決暴龍、公鹿對決七六人、火箭對決勇士(前為客隊，後為主隊)。

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這些組合之中，最具話題性的無非就是洛杉磯內戰，在今夏自由市場，湖人透過交易得到了「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)，戰力大幅提升，而快艇則是一舉搶下雷納德(Kawhi Leonard)和喬治(Paul George)，同樣被視為新賽季的奪冠熱門，現在兩軍要在聖誕大戰交手，也要證明洛杉磯雙雄到底孰強孰弱。

▲快艇搶下雷納德、喬治成為爭冠勁旅。（圖／達志影像／美聯社）



另外據《ESPN Stats & Info》統計，對於「詹皇」而言，這是他生涯第14次站上聖誕大戰舞台，超越了歐尼爾(Shaquille O'Neal)、韋德(Dwyane Wade)的紀錄，並列歷史第2，僅次於湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)的16次。

自2007年就從缺席聖誕大戰的詹姆斯，也在這個舞台締造出許多紀錄，目前他已經在聖誕大戰之中拿到321分，排在歷史第3，僅次於布萊恩的395分以及「大O」羅伯森(Oscar Robertson)的377分；另外詹姆斯送出了82次助攻，也排在歷史第3，僅次於羅伯森的145次以及布萊恩的85次，若不出意外，他將在今年超越「老大」成為歷史第2。

過去12次聖誕大戰，詹姆斯率隊取得8勝，若在今年他成功率領湖人擊敗快艇，那「詹皇」在聖誕大戰的戰績將會上升至歷史第2；在歷史上聖誕大戰勝場最多的就是韋德，他參加13次一共取得10場勝利，也是史上唯一一位在聖誕大戰取得雙位數勝場球員。

▲火箭大戰勇士是聖誕大戰另一場重頭戲。（圖／達志影像／美聯社）