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林書豪獲以色列強權馬卡比報價　美媒建議先到海外打球再拚回NBA

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▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

繼莫斯科中央陸軍後，又有另一支歐洲聯賽強權將目光鎖定在林書豪身上，前《Sportando》記者卡烏奇(Orazio Francesco Cauchi)2日晚間報導，以色列勁旅特拉維夫馬卡比(Maccabi Tel Aviv)正在尋求後衛人選，已經向「豪小子」提出報價；不過這位台裔控衛希望續留NBA，對轉戰歐聯隊伍仍有疑慮。

林書豪遲遲未能收到NBA球隊的邀約，但近2周陸續傳出有歐洲聯賽強權對他感興趣，《Sportando》記者卡奇亞(Emiliano Carchia)上周率先披露，8屆歐洲聯賽冠軍莫斯科中央陸軍(CSKA)，將「豪小子」視為後場補強的頭號目標；但卡奇亞本周更新了訊息，指這位將滿31歲的台裔控衛已拒絕CSKA的邀約，「因為他對此不感興趣，至少現階段，他沒有考慮轉戰歐洲。」

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前《Sportando》記者卡烏奇則在2日晚間報導，以色列勁旅馬卡比為林書豪報價。據《Eurohoops》的消息，馬卡比原本鎖定的對象是曾在NBA待了4季的24歲後衛恩尼斯(Tyler Ennis)，但他的腳踝傷勢需要6到8周才能復原，最後馬卡比放棄簽約。

▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪。（圖／記者李毓康攝）

馬卡比改將目光放到至今還沒在NBA找到新東家的林書豪身上，不過卡烏奇指出，「豪小子」仍希望留在NBA，對轉戰歐聯隊伍仍有疑慮。

馬卡比曾6度奪下歐洲聯賽冠軍，另外拿下多達53座以色列聯賽冠軍，近2季更是連續奪冠；前騎士教頭布拉特(David Blatt)也曾執掌這支以色列超級強權的兵符。

林書豪仍將續留NBA當成首選，但目前各隊名單幾乎都已底定，他恐怕得等到訓練營甚至是開季後，當有球隊出現傷兵時，才有機會頂替缺額。《HoopsHabit》專欄作家利亞斯(Shameer Riaz)直言，「豪小子」現階段可能很難拿到保障合約，可以考慮到「海外」打一季，還有機會趕上NBA季後賽，他在NBA的資歷和季後賽經驗對面臨傷病問題的球隊有一定的吸引力。

▲林書豪返台出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林書豪。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： NBA林書豪豪小子
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