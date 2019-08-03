中職直播／猿挑戰5連勝　伍鐸尋求下半季首勝

▲富邦悍將投手伍鐸。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿3日續戰富邦悍將，挑戰5連勝，由本土王牌王溢正掛帥先發，拚本季第10勝，悍將則推出伍鐸先發，今年表現掙扎，尋求下半季首勝。賽事下午5時05分開打，鎖定《ETtoday新聞雲》。

王溢正本季先發16場共8場優質先發，戰績9勝2敗，防禦率4.50，再一勝與隊友尼克斯並列勝投王；今年對戰悍將，王溢正拿下3勝2敗，防禦率4.50，近5場3勝1敗，防禦率僅3.90，狀況正佳。

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面對悍將打線，王溢正被打擊率0.340偏高，其中對右打者被打擊率0.330，對左打者被打擊率0.358，不過桃猿近5場打擊率0.353，共8支全壘打，平均單場得9.4分，團隊防禦率也只有4.09，平均單場失4.4分。

伍鐸去年為悍將主力先發，但本季先發14場，僅有4場先發，戰績2勝9敗，是聯盟敗投王，上次拿勝已是5月初，近2場出賽為中繼，此役重回先發，面臨「期末考」壓力；悍將有另一名洋投班華德，正在二軍待命。

今年面對桃猿，伍鐸拿下1勝1敗，防禦率5.68，被打擊率0.349，對右打者被打擊率0.333；對左打者被打擊率0.355。悍將對戰桃猿近5場比賽，僅有1勝，吞了4敗，其中團隊打擊率0.271，平均單場得4.4分，團隊防禦率高達9.43，平均單場失9.4分。