泰國公開賽／周天成直落二西本拳太　晉級四強將碰大馬新星

▲周天成。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽的泰國公開賽2日進行各項8強賽事，台將僅剩男單一哥周天成持續挺進，8強賽對上日本西本拳太，最終周天成以直落二（21：12、21：16）擊敗對手，收下晉級四強的門票。

周天成勇奪超級1000賽印尼公開賽冠軍後，雖然在日本公開賽16強止步，不過再戰泰國公開賽，首輪再度遇上南韓李東根直落二收下對戰三連勝，16強以直落二擊敗印度卡夏普（PARUPALLI Kashyap），8強賽則是交手西本拳太。

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目前世界第三的周天成和排名11的西本拳太過去交手5次，周天成握有4勝，最近一次交手是在今年4月的亞錦賽，三局大戰後周天成勝出。

本次交手第一局一開始西本拳太回球連續掛網、出界，周天成3：0，周天成大對角進攻，西本拳太挑戰失敗，周天成5：0，西本拳太lucky ball破蛋，周天成挑後場7：2，西本拳太攻擊出界，多拍來回後周天成搶網，西本拳太近身球，周天成跳殺11：4領先。

西本拳太大對角攻擊，下球挑球出界，周天成12：5，周天成跳殺可惜出界，西本拳太掛網，周天成直線殺球握有7分優勢，周天成斜線攻擊讓西本拳太反應不及，多拍來回後西本拳太掛網，周天成16：7，周天成直線殺球，西本拳太連追3分，周天成先出現局點21：12拿下。

第二局一開始西本拳太挑戰成功，周天成0：2，西本拳太回擊出界，周天成回擊掛網，周天成挑後場界內，周天成跪地救球再突擊讓西本拳太回飛，西本拳太挑戰失敗，雙方四度平手，西本拳太lucky ball下球掛網，西本拳太判斷失誤，周天成連拿5分11：7。

西本拳太失誤，讓周天成連拿6分，周天成挑戰失敗中止連續拿分，西本拳太近身球連拿3分，周天成挑戰失敗被追至12平，周天成連續大對角攻擊，西本拳太回擊掛網，讓周天成連拿5分18：13，周天成挑後場出界，讓西本拳太連拿3分，周天成斜線殺球、西本拳太出界，周天成斜線攻擊拿下賽末點21：16收下勝利。

周天成以45分鐘擊敗西本拳太之後，順利晉級四強，對手將是大馬新星李梓嘉，將要問鼎繼印尼公開賽之後，本賽季的第二冠。