運動雲

>

泰國公開賽／周天成直落二西本拳太　晉級四強將碰大馬新星

ETtoday運動雲

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成。（圖／CFP）

▲周天成。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽的泰國公開賽2日進行各項8強賽事，台將僅剩男單一哥周天成持續挺進，8強賽對上日本西本拳太，最終周天成以直落二（21：12、21：16）擊敗對手，收下晉級四強的門票。

周天成勇奪超級1000賽印尼公開賽冠軍後，雖然在日本公開賽16強止步，不過再戰泰國公開賽，首輪再度遇上南韓李東根直落二收下對戰三連勝，16強以直落二擊敗印度卡夏普（PARUPALLI Kashyap），8強賽則是交手西本拳太。

請繼續往下閱讀...

目前世界第三的周天成和排名11的西本拳太過去交手5次，周天成握有4勝，最近一次交手是在今年4月的亞錦賽，三局大戰後周天成勝出。

本次交手第一局一開始西本拳太回球連續掛網、出界，周天成3：0，周天成大對角進攻，西本拳太挑戰失敗，周天成5：0，西本拳太lucky ball破蛋，周天成挑後場7：2，西本拳太攻擊出界，多拍來回後周天成搶網，西本拳太近身球，周天成跳殺11：4領先。

西本拳太大對角攻擊，下球挑球出界，周天成12：5，周天成跳殺可惜出界，西本拳太掛網，周天成直線殺球握有7分優勢，周天成斜線攻擊讓西本拳太反應不及，多拍來回後西本拳太掛網，周天成16：7，周天成直線殺球，西本拳太連追3分，周天成先出現局點21：12拿下。

第二局一開始西本拳太挑戰成功，周天成0：2，西本拳太回擊出界，周天成回擊掛網，周天成挑後場界內，周天成跪地救球再突擊讓西本拳太回飛，西本拳太挑戰失敗，雙方四度平手，西本拳太lucky ball下球掛網，西本拳太判斷失誤，周天成連拿5分11：7。

西本拳太失誤，讓周天成連拿6分，周天成挑戰失敗中止連續拿分，西本拳太近身球連拿3分，周天成挑戰失敗被追至12平，周天成連續大對角攻擊，西本拳太回擊掛網，讓周天成連拿5分18：13，周天成挑後場出界，讓西本拳太連拿3分，周天成斜線殺球、西本拳太出界，周天成斜線攻擊拿下賽末點21：16收下勝利。

周天成以45分鐘擊敗西本拳太之後，順利晉級四強，對手將是大馬新星李梓嘉，將要問鼎繼印尼公開賽之後，本賽季的第二冠。

關鍵字： 泰國公開賽周天成
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

推薦閱讀

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

中職／張正偉影帝演出　界外滑接舉左手騙過裁判

U12世界盃／古巴隊休兵日賣場大採購　最多人買手機

中職／洋投如何取捨　伯納：藍迪強森來就馬上換

日職／怪投！軟銀洋投單局50球無失分　監督：第一次見到

中職／胡金龍揮空球擊中身體被三振　球僮把球撿走　

U12世界盃／台韓戰因雨打到11點才獲勝　教頭：好比賽

太空人先發3巨頭無人擋　韋蘭德嗨翻：像打了興奮劑！

U12世界盃／對韓國飆生涯最速121　陳楷升：滿意速度

U12世界盃／古巴先發挨3轟照奪勝　拚2個人獎挑戰黃天賜、陳楷升

熱門新聞

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

中職／張正偉影帝演出　界外滑接舉左手騙過裁判

U12世界盃／古巴隊休兵日賣場大採購　最多人買手機

中職／洋投如何取捨　伯納：藍迪強森來就馬上換

日職／怪投！軟銀洋投單局50球無失分　監督：第一次見到

中職／胡金龍揮空球擊中身體被三振　球僮把球撿走　

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2恰恰引退不哭　吳翊睿目標進兄弟

3U12郭勇志之子郭宸安：爸爸只教直球

4「林晨樺殺手」　郭嚴文：彼此蠻熟

5郭嚴文兩度轟林晨樺滿貫砲

熱門新聞

1羅力上不了大聯盟　伯納分析主因

2張正偉影帝演出　界外滑接騙過裁判

3古巴賣場大採購　最多人買手機

4洋投取捨　伯納：藍迪強森來立馬換

5軟銀洋投單局50球無失分　監督：首見

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

U12少壘賽秘魯打擊不好仍有撇步剋中華

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

【中職Highlight】藍寅倫逆轉3分砲獲MVP　桃猿7比3勝統一｜7/31 統一7-ELEVEn VS.Lamigo桃猿

【中職Highlight】高國輝雙響砲轟4打點　富邦7比2擊敗兄弟｜7/31 富邦悍將VS.中信兄弟

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366