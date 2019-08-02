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馬大偉解盤／釀酒人@小熊 「挺」莊 買小熊

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▲小熊先發昆塔納。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊先發昆塔納。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月3日運彩單場賽事由密爾瓦基釀酒人作客芝加哥小熊，目前運彩盤口開出小熊讓分。

先發投手分析

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小熊先發昆塔納（Jose Quintana）本季防禦率4.47，算一般般，但他6、7兩月防禦率都破5，且本季3度對上釀酒人，14.1局掉了14分，防禦率接近9。

釀酒人隊戴維斯(Zach Davies)本季防禦率3.56，本來穩穩的他，近2戰1場4局丟了6分、1場5局掉7分。本季3次出戰小熊，防禦率4.32。

莊家思維分析

國聯中區目前競爭激烈，排第2的小熊僅領先釀酒人1場勝差，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場小熊賠率為1.69，認為小熊勝率約59%，算是比較看好小熊。

今日推薦 : 「挺」莊，買小熊不讓分。

今日選擇「挺」莊理由 :

小熊戰績雖不如預期，但滿會打主場，36勝18負的主場戰績，國聯僅次於道奇。昆特納本季投釀酒人不理想，但生涯對戰防禦率仍低於3。這場比賽，釀酒人在近況與先發都優於小熊，我原本預估小熊勝率約在55%左右，因盤不至於過深，今天跟莊走，買小熊。

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關鍵字： 小熊釀酒人
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